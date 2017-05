«Футбол – это что-то ох******но невероятное». «Челси» выиграл пятый титул АПЛ

Это даже красиво – титул «Челси» принес парень, не особо нужный команде. Миши Батшуайи перевозил вещи в Лондон и от всех слышал, что станет новым Дрогба, а превратился в нового Лукаса Пиазона или другого несчастного парня, не вылезающего со скамейки. Последний раз в матче Премьер-лиги бельгиец праздновал забитый мяч в августе, а в стартовом составе не появился ни разу – ни при ссоре Конте с Костой из-за Китая, ни при весеннем спаде испанского страйкера.

В 2016-м назад «Челси» тоже участвовал в чемпионском матче, но тогда Эден Азар, молчавший весь год, даровал «Лестеру» титул. В этом сезоне бельгиец играет на полную и делает какое-то невероятное число обводок за матч – почти 4 в среднем за игру, больше только у Заха и Адама Траоре (парней из 16-й и 19-й команд лиги). Эден действительно показывает, как выглядел бы Месси в Англии – инопланетный дриблинг вместе с видением поля дают полную схожесть с аргентинским богом.

К концу чемпионата возник натуральный спор, кого признавать лучшим – Азара или Канте. Но почему бы оставить эту возню и не похвалить Антонио Конте? Алленаторе пришел в «Челси», показательно облажался на старте (0:3 от «Арсенала» за 40 минут), перевел команду на схему в три защитника и основал новую моду в АПЛ. Все тренеры из команд топ-7 как минимум пробовали тактику с тремя центрбеками, но первым понял всю мощь именно Конте. Сейчас на планете 3-5-2 и 3-4-3 are the New Sexy.

В чемпионате тренеров, как называли Премьер-лигу летом (Раньери, Гвардиола, Почеттино, Клопп, Венгер, Моуринью), Антонио спокойно работал и не выпускал с базы ничего. Утечка с контрактом Диего Косты и фразой «Вали в свой Китай» лучше любого тимбилдинга сплотила команду. The Telegraph тогда рассказал: лидеры раздевалки прижали Косту, попросили его извиниться перед всеми и отказаться от оффера на 30 млн евро в год. Испанец превратился из голевой машины (14 мячей до конфликта) в лайт-версию Карима Бензема (6 голов и только командам из нижней половины таблицы), но главное – футболисты были едины.

У «синих» случались странные осечки, которые не объяснить ничем. «Бёрнли» и «Кристал Пэлас» не были сильнее, но в одном конкретном матче брали три очка и уходили довольными. Против «Челси» говорила жуткая серия из 11 встреч с пропущенными мячами. С конца января по конец апреля лондонцы играли с «Ман Сити» и «Арсеналом», «Борнмутом» и «Стоком» и каждый раз видели, как соперник радуется голу. Оборона выглядела надежно, Куртуа выручал в сложных моментах, Канте подчищал в опорной зоне, но 11 игр подряд мужчинам Конте нужно было забивать минимум два, чтобы победить. И работало – это ли не волшебство тренера?

В этом «Челси» слишком много людей смирилось с новой ролью, и это дало команде общность. Сеск Фабрегас был важным элементом прошлой чемпионской команды, а в этом составе пересел на лавку, все равно сделал свои 11 ассистов и отпраздновал титул фразой «Футбол – это что-то ох******но невероятное!» Сесар Аспиликуэта оказался идеальным центрбеком для схемы 3-4-3. Виктор Мозес свыкся с тем, что его сплавляют в «Ливерпуль», потому что не находят место в ротации, а с Конте он продвинулся в старт и четко встал на место правого латераля. Джон Терри стал капитаном чемпионской команды, но смотрел почти на все игры со скамейки запасных – новую тактику он уже не тянул и завязал с футболом победителем.

«Не надо расстраиваться», – говорит кривляющийся и смеющийся Батшуайи из мема. Картинку разместил сам Миши с подписью «Увидимся позже» – для него будущее в Премьер-лиге настанет не сейчас, но ради этого титула он согласился потерпеть.

Твиттер «синих» переименовал себя в CHAMPIONS! с эмодзи кубка, и это не выглядит хвастовством – они действительно заслужили эту радость после падения и унижения прошлого года. Богатый «Челси», конечно, не сделает гимном песню Дрейка Started From the Bottom, Now We’re Here – ведь золушки не перекупают лучшего опорника мира у чемпионов.

В новом сезоне будут гимн ЛЧ, свежие вызовы, особый настрой у соперников и первая за 17 лет осень без Терри. Главное – чтобы при всех трудностях находились люди, которые заставят партнеров отказаться от 30 миллионов ради мечты.

Чемпионский тычок Батшуайи, которым он вернул титул в Лондон

«Вест Бромвич» – «Челси» – 0:1

