Диего Коста исполнил эротический танец, промыл глаза энергетиком и послал матом Батшуайи

12 мая «Челси» стал шестикратным чемпионом Англии благодаря позднему голу Миши Батшуайи в матче с «Вест Бромвичем» (1:0).

По окончании встречи «синие» устроили бурную вечеринку в раздевалке, где больше всех отрывался лучший бомбардир команды Диего Коста, демонстрировавший танцы и движения разной степени эротизма.

В конце праздника Коста принялся умывать лицо каким-то спортивным энергетиком. Один из одноклубников, вооружившись микрофоном Chelsea TV, поинтересовался: «Какого *** [фига] ты делаешь?»

Коста подумал, что это Батшуайи прикалывается: «Миши, ******** [отцепись]».

«Челси» стал чемпионом Англии в шестой раз в истории и в пятый – за время президентства Романа Абрамовича.

Турнирная таблица Премьер-лиги

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(фото: твиттер Сеска Фабрегаса)