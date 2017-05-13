Диего Коста исполнил эротический танец, промыл глаза энергетиком и послал матом Батшуайи
Форвард «Челси» знает толк в вечеринках.
12 мая «Челси» стал шестикратным чемпионом Англии благодаря позднему голу Миши Батшуайи в матче с «Вест Бромвичем» (1:0).
По окончании встречи «синие» устроили бурную вечеринку в раздевалке, где больше всех отрывался лучший бомбардир команды Диего Коста, демонстрировавший танцы и движения разной степени эротизма.
В конце праздника Коста принялся умывать лицо каким-то спортивным энергетиком. Один из одноклубников, вооружившись микрофоном Chelsea TV, поинтересовался: «Какого *** [фига] ты делаешь?»
Коста подумал, что это Батшуайи прикалывается: «Миши, ******** [отцепись]».
- «Челси» стал чемпионом Англии в шестой раз в истории и в пятый – за время президентства Романа Абрамовича.
Турнирная таблица Премьер-лиги
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(фото: твиттер Сеска Фабрегаса)