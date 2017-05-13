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Умер отец полузащитника «МЮ» Поля Погба
Трагедия в семье 24-летнего француза.
12 мая в Англии в возрасте 79 лет ушел из жизни Фассу Антуан Погба. Сообщается, что отец самого дорогого футболиста в истории Поля Погба продолжительное время боролся с серьезным заболеванием.
- Погба перешел в «МЮ» из «Ювентуса» за 105 млн евро в августе 2016 года, став самым дорогим в истории футболистом.
- Старшие сыновья Фассу Погба Флорентин и Матиас выступают за «Сент-Этьен» и «Роттердам» соответственно.
- В отличие от младшего брата близнецы на международном уровне представляют Гвинею, а не Францию.
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