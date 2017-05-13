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Football Leaks: «Ливерпуль» заплатил Марио Балотелли 1,3 миллиона евро за сезон без удалений
Единственный надежный способ урезонить итальянца.
Расследование сайта Football Leaks выводит наружу не только грязь, но и различные забавные факты.
В 2014 году при заключении контракта с Марио Балотелли «Ливерпуль» включил в соглашение пункт, согласно которому итальянец получит 1,3 млн евро, если получит за сезон не больше трех красных карточек, передает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на данные Football Leaks.
- В итоге одиозный нападающий не получил ни одного удаления в 28 официальных матчах, ограничившись семью предупреждениями.
- Несмотря на отсутствие удалений, Марио после сезона-2014/15 не выступал за «Ливерпуль». В 2015 году он был отправлен в аренду в «Милан», а затем отдал бесплатно «Ницце».
- В сезоне-2016/17 Марио получил три красные карточки, из которых две – прямые.
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