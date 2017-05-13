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The Times: «Уотфорд» хочет пригласить Леонида Слуцкого

The Times: «Уотфорд» хочет пригласить Слуцкого
Eurosport

1 час назад

Держим кулаки.

Итальянский специалист Вальтер Маццарри подвергся жесткой критике после четырех подряд поражений «Уотфорда» в Премьер-лиге, и стороны могут прекратить сотрудничество по окончании сезона.

Как стало известно The Times, в случае ухода Маццарри главным претендентом на пост коуча «Уотфорда» станет Леонид Слуцкий.

  • Помимо экс-главного тренера ЦСКА и сборной России рассматриваются кандидатуры Марко Силвы из «Халла» и Клаудио Раньери.
  • «Уотфорд» занимает 15-е место в Премьер-лиге.
  • Слуцкий покинул ЦСКА 7 декабря 2016 года и с тех пор находится без работы.

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