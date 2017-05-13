The Times: «Уотфорд» хочет пригласить Леонида Слуцкого

Итальянский специалист Вальтер Маццарри подвергся жесткой критике после четырех подряд поражений «Уотфорда» в Премьер-лиге, и стороны могут прекратить сотрудничество по окончании сезона.

Как стало известно The Times, в случае ухода Маццарри главным претендентом на пост коуча «Уотфорда» станет Леонид Слуцкий.

Помимо экс-главного тренера ЦСКА и сборной России рассматриваются кандидатуры Марко Силвы из «Халла» и Клаудио Раньери.

«Уотфорд» занимает 15-е место в Премьер-лиге.

Слуцкий покинул ЦСКА 7 декабря 2016 года и с тех пор находится без работы.

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