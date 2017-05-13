Итальянские тренеры выиграли чемпионаты Германии, Англии, России и Италии

Выиграв АПЛ, Антонио Конте обозначил мощь итальянских тактиков на европейском континенте. Карло Анчелотти с «Баварией» и Массимо Каррера со «Спартаком» также победили во внутренних первенствах Германии и России в сезоне-2016/17.

В Серии А чемпион еще не определен, но даже если Массимилиано Аллегри с «Ювентусом» каким-то чудом растранжирит преимущество, скудетто уйдет либо к Лучано Спаллетти («Рома»), либо к Маурицио Сарри («Наполи»).

Аллегри может сделать превосходство итальянской тренерской школы абсолютным: 3 июня «Ювентус» сойдется в финале Лиги чемпионов с «Реалом».

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