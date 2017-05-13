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Фанаты «Мидлсбро» требовали у судьи удалить собственного вратаря

Фанаты «Мидлсбро» требовали у судьи удалить собственного вратаря
Eurosport

1 час назад

Болельщикам надоел кипер и поражения команды.

В одном из эпизодов игры между «Саутгемптоном» и «Мидлсбро», который уже потерял шансы остаться в Премьер-лиге, голкипер «Боро» Брэд Гузан сбил в штрафной Шейна Лонга.

Болельщики «Мидлсбро» отреагировали на столкновение скандированием «Удаляй, удаляй» в адрес судьи.

Рефери Энтони Тэйлор проигнорировал требования фанатов и назначил удар от ворот.

  • «Мидлсбро» проиграл «Саутгемптону» – 1:2.
  • «Боро» в 37 турах чемпионата набрал 28 очков и находится на предпоследнем, 19-м месте.

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