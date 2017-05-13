Eurosport
Фанаты «Мидлсбро» требовали у судьи удалить собственного вратаря
Болельщикам надоел кипер и поражения команды.
В одном из эпизодов игры между «Саутгемптоном» и «Мидлсбро», который уже потерял шансы остаться в Премьер-лиге, голкипер «Боро» Брэд Гузан сбил в штрафной Шейна Лонга.
Болельщики «Мидлсбро» отреагировали на столкновение скандированием «Удаляй, удаляй» в адрес судьи.
Рефери Энтони Тэйлор проигнорировал требования фанатов и назначил удар от ворот.
- «Мидлсбро» проиграл «Саутгемптону» – 1:2.
- «Боро» в 37 турах чемпионата набрал 28 очков и находится на предпоследнем, 19-м месте.
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