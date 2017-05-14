Пабло Сабалета покинет клуб по окончании сезона

«Действующий контракт Сабалеты истекает ближайшим летом и Пабло уведомил клуб, что продолжит карьеру в другой команде.

Болельщики получат возможность выразить свою признательность одному из самых преданных игроков клуба последних лет в матче против «Вест Бромвича», который состоится 16 мая и станет последней домашней игрой Пабло в футболке «Сити», – сообщает официальный сайт «Сити».

Сабалета перешел в «Манчестер Сити» в 2008 году из «Эспаньола» и провел за «горожан» 332 матча, в которых забил 11 мячей.

В сезоне-2016/17 на счету Сабалеты 2 гола в 30 матчах за «Сити».

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