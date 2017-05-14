PA Sport

Пабло Сабалета покинет клуб по окончании сезона

Сабалета покинет клуб по окончании сезона
Eurosport

22 мин. назад

Аргентинец отдал «Манчестер Сити» девять лет.

«Действующий контракт Сабалеты истекает ближайшим летом и Пабло уведомил клуб, что продолжит карьеру в другой команде.

Болельщики получат возможность выразить свою признательность одному из самых преданных игроков клуба последних лет в матче против «Вест Бромвича», который состоится 16 мая и станет последней домашней игрой Пабло в футболке «Сити», – сообщает официальный сайт «Сити».

  • Сабалета перешел в «Манчестер Сити» в 2008 году из «Эспаньола» и провел за «горожан» 332 матча, в которых забил 11 мячей.
  • В сезоне-2016/17 на счету Сабалеты 2 гола в 30 матчах за «Сити».

Канал в YouTube, с которым интересно

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Уткин в прямом эфире объявил о прекращении карьеры телекомментатора

00:46
Популярные видео
«Интересно, как Месси и Дибала синхронизируются в сборной». Уроки итальянского со Стогниенко
 289 просмотров11 ч
«Сейчас нет таких режиссеров, как Андреа Пирло». Уроки итальянского со Стогниенко
 79 просмотров11 ч
А еще вам может понравиться