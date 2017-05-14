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«Тоттенхэм» лишил «Манчестер Юнайтед» шансов пробиться в Лигу чемпионов через чемпионат Англии
В матче 37-го тура «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил лондонскому «Тоттенхэму» – 1:2.
«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» – 2:1
Голы:
1:0 – Виктор Ваньяма, 6'
2:0 – Харри Кейн, 48'
2:1 – Уэйн Руни, 71'
- Это был последний матч на «Уайт Харт Лейн», после этой игры стадион демонтируют.
- «Манчестер Юнайтед» лишился математических шансов пробиться в Лигу чемпионов через АПЛ.
- Манкунианцы остаются на шестом месте и уступают 7 очков зоне ЛЧ за 2 тура до конца.
- «Юнайтед» может пробиться в Лигу чемпионов через победу в Лиге Европы.
- «Тоттенхэм» гарантировал второе место в Премьер-лиге.
- Следующий матч «МЮ» проведет 17 мая против «Саутгемптона».
- Стартовый свисток – в 21:45 по московскому времени.
- «Шпоры» 18 мая примут «Лестер», начало матча – в 21:45 (мск).
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