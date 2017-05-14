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«Тоттенхэм» лишил «Манчестер Юнайтед» шансов пробиться в Лигу чемпионов через чемпионат Англии

«Тоттенхэм» лишил «МЮ» шансов пробиться в ЛЧ через АПЛ
Eurosport

37 мин. назад

В матче 37-го тура «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил лондонскому «Тоттенхэму» – 1:2.

«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» – 2:1

Голы:

1:0 – Виктор Ваньяма, 6'

2:0 – Харри Кейн, 48'

2:1 – Уэйн Руни, 71'

  • Это был последний матч на «Уайт Харт Лейн», после этой игры стадион демонтируют.
  • «Манчестер Юнайтед» лишился математических шансов пробиться в Лигу чемпионов через АПЛ.
  • Манкунианцы остаются на шестом месте и уступают 7 очков зоне ЛЧ за 2 тура до конца.
  • «Юнайтед» может пробиться в Лигу чемпионов через победу в Лиге Европы.
  • «Тоттенхэм» гарантировал второе место в Премьер-лиге.
  • Следующий матч «МЮ» проведет 17 мая против «Саутгемптона».
  • Стартовый свисток – в 21:45 по московскому времени.
  • «Шпоры» 18 мая примут «Лестер», начало матча – в 21:45 (мск).

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