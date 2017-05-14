Getty Images

«Халл» вылетел в Чемпионшип вслед за «Мидлсбро» и «Сандерлендом»

«Халл» вылетел из Премьер-лиги вслед за «Мидлсбро» и «Сандерлендом»
Eurosport

1 час назад

Определились все неудачники АПЛ-2016/17.

В воскресенье «Кристал Пэлас» на своем поле обыграл «Халл» со счетом 4:0 благодаря голам Уилфрида Заха, Кристиана Бентеке, Луки Миливоевича и Патрика ван Анхолта.

«Халл Сити» после этого поражения с 34 очками остался на 18-м месте и уже не догонит идущий 17-м «Суонси», в активе которого 38 баллов.

  • Ранее шансов на сохранение места в Премьер-лиге лишились «Мидлсбро» и «Сандерленд».
  • «Кристал Пэлас» с 41 очком занимает 13-ю строчку.
  • Из Чемпионшипа в АПЛ поднялись «Ньюкасл» и «Брайтон».
  • Третья команда определится после переходного турнира, в котором выступают «Рединг», «Фулхэм», «Шеффилд Уэнсдей» и «Хаддерсфилд».

Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Голы, целующий и бьющий кулаком газон мужик, фантастический промах. Хайлайты «Колорадо» и «Сан-Хосе»

02:13
Популярные видео
Таранный проход Алтидора, завершившийся голом, и другие хайлайты матча «Торонто» – «Миннесота»
 586 просмотров4 ч
Игуаин чуть не завалил шедевр рабоной, но чуть-чуть не попал
4 104 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться