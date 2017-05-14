«Халл» вылетел в Чемпионшип вслед за «Мидлсбро» и «Сандерлендом»

В воскресенье «Кристал Пэлас» на своем поле обыграл «Халл» со счетом 4:0 благодаря голам Уилфрида Заха, Кристиана Бентеке, Луки Миливоевича и Патрика ван Анхолта.

«Халл Сити» после этого поражения с 34 очками остался на 18-м месте и уже не догонит идущий 17-м «Суонси», в активе которого 38 баллов.

Ранее шансов на сохранение места в Премьер-лиге лишились «Мидлсбро» и «Сандерленд».

«Кристал Пэлас» с 41 очком занимает 13-ю строчку.

Из Чемпионшипа в АПЛ поднялись «Ньюкасл» и «Брайтон».

Третья команда определится после переходного турнира, в котором выступают «Рединг», «Фулхэм», «Шеффилд Уэнсдей» и «Хаддерсфилд».

Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта