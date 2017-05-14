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Рафаэль Бенитес поучаствовал в акции, посвященной памяти погибших в трагедии на «Хиллсборо»

Бенитес поучаствовал в акции, посвященной памяти погибших в трагедии на «Хиллсборо»
Eurosport

35 мин. назад

Мерсисайдцы отлично помнят главного тренера «Ньюкасла».

Бенитес посетил ежегодный марафон Run for the 96, посвященный памяти погибших в трагедии на «Хиллсборо».

Участники пробега останавливались, чтобы попривествовать Бенитеса, а некоторые даже делали с ним селфи.

  • Run for the 96 проводится в Ливерпуле третий раз.
  • Трагедия на «Хиллсборо», унесшая жизни 96 болельщиков «Ливерпуля», произошла в 1989 году.
  • Бенитес возглавлял «красных» с 2004 по 2010 год. Под его руководством мерсисайдцы выигрывали Кубок и Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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