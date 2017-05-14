Eurosport
Рафаэль Бенитес поучаствовал в акции, посвященной памяти погибших в трагедии на «Хиллсборо»
Мерсисайдцы отлично помнят главного тренера «Ньюкасла».
Бенитес посетил ежегодный марафон Run for the 96, посвященный памяти погибших в трагедии на «Хиллсборо».
Участники пробега останавливались, чтобы попривествовать Бенитеса, а некоторые даже делали с ним селфи.
- Run for the 96 проводится в Ливерпуле третий раз.
- Трагедия на «Хиллсборо», унесшая жизни 96 болельщиков «Ливерпуля», произошла в 1989 году.
- Бенитес возглавлял «красных» с 2004 по 2010 год. Под его руководством мерсисайдцы выигрывали Кубок и Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
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