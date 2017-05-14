Зенит арены. «Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед» и попрощался с «Уайт Харт Лейн»

Жозе Моуринью сразу после удачного полуфинала с «Сельтой» поплакался журналистам: «У «Аякса» будет 12 дней на восстановление. Мы проведем три игры за этот срок». Поразительно, что такие оправдания Особенный клеит после финального свистка матча, в котором «МЮ» едва отскочил. Знать расписание каждого соперника – это очень круто.

На встречу с «Тоттенхэмом» Жозе вновь выпустил 19-летнего Туанзебе, а в запасе припрятал Эрреру, Мхитаряна и Рэшфорда, несомненных стартеров в финале Лиги Европы. Кадровая встряска вынесла Байи на фланг обороны, а номинального защитника Туанзебе – в опорную зону. Странные решения Моуринью запутали команду и привели к разбалансировке.

В первой половине «Юнайтед» совсем не было видно. «Тоттенхэм» проводил последний матч на «Уайт Харт Лейн», собрал всех непузатых ветеранов на трибунах и был дико мотивирован. Эриксен с Соном кружили и в середине поля, и на флангах, и поливали штрафную «МЮ» кроссами. Против одного из таких и сломались гости – Ваньяма вонзил мяч головой из вратарской.

В этом голе был весь разлом манкунианцев – высоченного опорника «шпор» при подаче почему-то держал Уэйн Руни. «Манчестер» провел самый ужасный первый тайм из всех, которые можно представить. Если бы эти 45 минут были фильмом, то точно были бы «Викингом» с Данилой Козловским. Мяч абсолютно не держался, плохо ходил в нападении и терялся даже после второго паса со свободного удара в центре поля. Ошибался даже надежный Де Хеа – выход из ворот на 22-й минуте был ужасным, голкиперу повезло, что Кейн не попал с острого угла.

Половину «Юнайтед» закончил с владением 32% и при относительно спокойном Харри Кейне. «Шпоры» действительно возились с мячом ради контроля, зато их основной форвард почти не получал передач в штрафной и явно был готов к большему взаимодействию с партнерами.

Харри забивал куче команд АПЛ, некоторым отсыпал хет-трики и покеры, но ни разу не поражал ворота «МЮ». После перерыва, когда показалось, что гости задвигались и пришли в себя, Кейн успокоил их четким голом из вратарской. «Тоттенхэм» рассчитывал на бодрый старт каждого из таймов и забил на шестой минуте первой половины и третьей минуте второй. Почеттино, кажется, ни разу не встал со скамейки – настолько буднично лондонцы раскатывали манкунианский клуб.

Любой фанат «Манчестера» понял бы Моуринью, если бы команда перешла в режим сохранения и просто поберегла силы на финал Лиги Европы с «Аяксом». Поражение в этом матче лишало «МЮ» шансов на выход в ЛЧ через Премьер-лигу, так что единственный шанс для Жозе спасти сезон – победить в еврокубке, а этому поможет только свежесть, накопленная в ненужных встречах АПЛ.

Но 10 минут спустя португальский тренер выбросил на поле Эрреру с Мхитаряном, что слабо вязалось с курсом на энергосбережение. Гости выплеснули немного сил, подвигались, увидели расслабленность «Тоттенхэма» и дожали соперника до гола. Марсьяль, которого было жаль больше всех в составе «МЮ», добрался до лицевой и точно попал в ногу Руни. Капитан быстро подобрал мяч и побежал на центр, но до финального свистка ни одна из команд не создала ни момента.

После игры болельщики выскочили на поле и проводили «Уайт Харт Лейн». Трибуны «Тоттенхэма» увидели самый стабильный британский клуб двух последних сезонов – никто не забирался в топ-3 чаще «шпор». Лондонцы забронировали вторую строчку в таблице – на большее, пожалуй, с таким «Челси» и не замахнуться. Уверенная победа над «Манчестером» показала, что Почеттино действительно подготовил вторую по силе банду в сильнейшей лиге планеты. «Тоттенхэм» показательно раздербанил неготовую оборону «Юнайтед» и отправил клуб на шестую позицию – примерно так и выглядят матчи между вице-чемпионом и командой, подступающей к вершинам.

«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» – 2:1

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