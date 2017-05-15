Кул стори. Кто должен заменить Джона Терри в «Челси»

Момент, который каждый фанат «Челси» осознавал, но мечтал оттянуть, все же настал – Джон Терри покинет «Стэмфорд Бридж» летом. Боссы уже ресерчат рынок, журналисты готовят жгучие заголовки. Но обе стороны сойдутся в одном: Калиду Кулибали – главный кандидат на синюю футболку.

Интерес к сенегальцу не слух. Еще в 2016-м Конте ткнул пальцем в защитника «Наполи» и сказал Абрамовичу: «Хочу такого». Сговорчивым оказался только русских олигарх. Маэстро переговоров Аурелио де Лаурентис выкатил неподъемный даже для Абрамовича ценник – более 70 млн евро. Батюшка «Челси» спорил: «Как так?! Вы же два года назад купили его ровно в 10 раз дешевле!» Вопрос был риторическим – невероятный прогресс Кулибали нереально не заметить.

Скауты «Наполи» нашли огромного парня в Бельгии, где он бестолково толкался за «Генк». От первого сезона К2 в Италии рука фанатов тянулась к лицу, морщины которого восклицали: «Что это за мешок?» Верзила хорошо рубился в отборе, но любая хитрая команда легко обходила его, подлавливая на позиционной ошибке. При Бенитесе африканец терял позицию, часто фолил и точно пасовал только на соперников.

Журналисты задали Маурицио Сарри резонные вопросы: «Почему сидят Бритос и Энрике? Когда вы купите нового защитника?» Карьера Кулибали в Италии в те дни завершилась бы, будь на месте Сарри другой тренер. «О трансферах говорят только те, кто не хочет говорить о футболе. К этому прибегают только плохие тренеры», – бросил Сарри, обеспечивший Калиду еще один шанс.

Главную проблему защитника итальянец устранил дроном. Сарри снимал тренировки с высоты и показывал записи Кулибали, вбивая защитнику правильный маршрут. Сенегалец мгновенно усвоил уроки, и «Наполи» преобразился. При Бенитесе партенопейцы пропустили за чемпионат 54 мяча, в чем была вина и Кулибали, который допустил 5 результативных ошибок. Сарри же в первом сезоне финишировал с 32 голами в свои ворота, в которых Калиду больше не обвиняли. Африканец превратился из посмешища в 70-миллионный алмаз всего за год.

«Я пристально слежу за Кулибали», – необдуманно бросил Дешам. Главный тренер сборной Франции малость опоздал: в 2014-м уроженец Лотарингии поспешно выбрал Сенегал и провел за родину родителей пять матчей.

В сезоне-2016/17 тяжеловес подтверждает статус: он лучший в «Наполи» по перехватам (2,2 за игру) и третий по отборам (1,9), уступая только парочке опорников Аллану и Джоржиньо (2,4 и 2,3) и жесткому Хюсаю (2,1). По выносам у качка второе место – впереди только опытный Альбиоль (4 против 4,8).

В системе Конте обязательно должен быть центральный защитник с отличным первым пасом. Сейчас эту роль подхватил универсальный Аспиликуэта, но испанцем нельзя вечно затыкать дыры. Кулибали потянет – Сарри подтянул технику африканца. Калиду очень аккуратен в передачах: 89,3% дошли по адресу. Блестящий результат с учетом того, что защитник выполняет по 3,4 диагонали за матч, а среднее расстояние передач растягивает до 19 метров.

«Прогресс Кулибали не просто примечателен – он экстремален. По мне, он один из лучших в мире и еще точно будет прогрессировать. Кулибали вырос во всем. Его техника и движение с мячом стали безупречными, в физике он уничтожает», – восторгается экс-защитник «Милана» и сборной Хорватии Звонимир Бобан.

Кулибали накушал на 190 см роста 90 кг веса – идеальная машина для АПЛ. Сенегалец прекрасен в воздухе: он выиграл 55 единоборств из 97 (57% – столько же у Кэйхилла). Большая масса и не слишком ядерная скорость превратили Калиду в неповоротливого Халка. Юркие дриблеры могут вскружить голову защитнику – на помощь приходит школа Сарри. Африканец научился вычислять позицию и моментально ставить корпус: у него всего пять желтых карточек и 50-е место по фолам в Серии А (по 1,5 за игру). К тому же, неповоротливость Кулибали легко компенсируется слаженной подстраховкой системы Конте.

Помимо отсутствия юркости у Кулибали есть еще одна проблема – цена. Летом 2016-го «Челси» предлагал 55–60 млн, «Эвертон» – 68 млн. Де Лаурентис покачал головой «синим» и «ирискам», «Сандерленд» и «Норвич» отвалились, услышав цену. Абрамович жалеет, что не договорился с «Наполи» год назад – цена на африканца только возросла. Интерес к футболисту медиа уже пришили к «Арсеналу», «МЮ», «Сити», «Ливерпулю» и «Баварии». Гению закулисья Де Лаурентису это безусловно на руку: «Мы не хотим продавать Кулибали, но если он скажет, что несчастлив в «Наполи», то рассмотрим хорошие предложения».

Не согласятся с боссом только фанаты, влюбившиеся в К2. После хамских расистских кричалок тиффози «Лацио» болельщики «Наполи» пришли на следующий матч с тысячами масок Калиду. «Гордись своим цветом, Кулибали», – призвали фанаты, боявшиеся после ухода Игуаина потерять еще одного лидера.

Калиду – идеальный вариант для «Челси», который летом осиротеет без капитана. Аспиликуэта не идеален в центре, за Кэйхиллом Конте скоро будет бегать с совочком и убирать песок, Зума поплыл после тяжелой травмы. «Стэмфорду» нужен новый бетонный столб, о который разобьют лбы все форварды АПЛ.

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