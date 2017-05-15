Getty Images
Sky Sports: игрок «Шальке» Сеад Колашинац перейдет в «Арсенал» 1 июля
Трансфер не будет стоить «канонирам» ни цента.
«Арсенал» достиг соглашения с боснийским защитником «Шальке» Сеадом Колашинацом. 23-летний футболист перейдет в лондонский клуб 1 июля на правах свободного агента. Условия его контракта неизвестны.
- Помимо «Арсенала» у Колашинаца имелись предложения от «Милана» и «Эвертона».
- Сеад выступал за основу «Шальке» с 2012 года. На его счету 123 официальных матча и 4 гола.
- В составе сборной Боснии и Герцеговины Колашинац выступил на ЧМ-2014.
- За тур до окончания сезона-2016/17 «Арсенал» идет пятым в Премьер-лиге.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте