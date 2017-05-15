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Sky Sports: игрок «Шальке» Сеад Колашинац перейдет в «Арсенал» 1 июля

Sky Sports: Колашинац перейдет в «Арсенал» 1 июля
Eurosport

45 мин. назад

Трансфер не будет стоить «канонирам» ни цента.

«Арсенал» достиг соглашения с боснийским защитником «Шальке» Сеадом Колашинацом. 23-летний футболист перейдет в лондонский клуб 1 июля на правах свободного агента. Условия его контракта неизвестны.

  • Помимо «Арсенала» у Колашинаца имелись предложения от «Милана» и «Эвертона».
  • Сеад выступал за основу «Шальке» с 2012 года. На его счету 123 официальных матча и 4 гола.
  • В составе сборной Боснии и Герцеговины Колашинац выступил на ЧМ-2014.
  • За тур до окончания сезона-2016/17 «Арсенал» идет пятым в Премьер-лиге.

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