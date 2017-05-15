Вид полуразрушенного «Уайт Харт Лейн», который сделает фанатам «Тоттенхэма» очень больно

14 мая «Тоттенхэм» провел последний матч на старом «Уайт Харт Лейн». Прощание со стадионом выдалось удачным – «шпоры» обыграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

Не прошло и дня, как начались работы по сносу стадиона – поле уже напоминает газон «Санкт-Петербург Арены», часть сидений убраны.

«Тоттенхэм» выступал на «Уайт Харт Лейн» с 1899 года.

Сезон-2017/18 «шпоры» проведут на «Уэмбли».

Новый стадион будет построен на месте «Уайт Харт Лейн». Часть трибун уже сооружена. «Шпоры» переедут на новую арену в 2019 году.

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