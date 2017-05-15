Eurosport
Вид полуразрушенного «Уайт Харт Лейн», который сделает фанатам «Тоттенхэма» очень больно
Последний вздох легенды.
14 мая «Тоттенхэм» провел последний матч на старом «Уайт Харт Лейн». Прощание со стадионом выдалось удачным – «шпоры» обыграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.
Не прошло и дня, как начались работы по сносу стадиона – поле уже напоминает газон «Санкт-Петербург Арены», часть сидений убраны.
- «Тоттенхэм» выступал на «Уайт Харт Лейн» с 1899 года.
- Сезон-2017/18 «шпоры» проведут на «Уэмбли».
- Новый стадион будет построен на месте «Уайт Харт Лейн». Часть трибун уже сооружена. «Шпоры» переедут на новую арену в 2019 году.
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