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Вид полуразрушенного «Уайт Харт Лейн», который сделает фанатам «Тоттенхэма» очень больно

Вид полуразрушенного «Уайт Харт Лейн», который сделает фанатам «Тоттенхэма» очень больно
Eurosport

5 мин. назад

Последний вздох легенды.

14 мая «Тоттенхэм» провел последний матч на старом «Уайт Харт Лейн». Прощание со стадионом выдалось удачным – «шпоры» обыграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

Не прошло и дня, как начались работы по сносу стадиона – поле уже напоминает газон «Санкт-Петербург Арены», часть сидений убраны.

  • «Тоттенхэм» выступал на «Уайт Харт Лейн» с 1899 года.
  • Сезон-2017/18 «шпоры» проведут на «Уэмбли».
  • Новый стадион будет построен на месте «Уайт Харт Лейн». Часть трибун уже сооружена. «Шпоры» переедут на новую арену в 2019 году.

Канал на ютубе, круче которого найти невозможно

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