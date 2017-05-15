Eurosport

Форвард «Галатасарая» Лукас Подольски затроллил «Тоттенхэм» и «Уайт Харт Лейн»

Подольски затроллил «Тоттенхэм» и «Уайт Харт Лейн»
Eurosport

15 мин. назад

Немец попрощался с легендарной ареной.

В воскресенье «Тоттенхэм» провел последний матч на «Уайт Харт Лейн» – после игры с «МЮ» начался демонтаж арены.

Со стадионом попрощался экс-форвард «Арсенала» Лукас Подольски: «Уайт Харт Лейн», спасибо за великие воспоминания». К записи немец прикрепил фотографии «Арсенала», празднующего победы на стадионе «Тоттенхэма».

  • Подольски выступал за «канониров» с 2012-го по 2015-й.
  • Сезон-2017/18 31-летний форвард проведет в японском клубе «Виссел Кобе».
  • «Уайт Харт Лейн» был открыт 4 сентября 1899.

Лучший спортивный телеграм

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Голы, целующий и бьющий кулаком газон мужик, фантастический промах. Хайлайты «Колорадо» и «Сан-Хосе»

02:13
Популярные видео
Watts 16
 19 просмотров2 ч
Таранный проход Алтидора, завершившийся голом, и другие хайлайты матча «Торонто» – «Миннесота»
1 652 просмотровВчера в 15:02
А еще вам может понравиться