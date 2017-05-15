Форвард «Галатасарая» Лукас Подольски затроллил «Тоттенхэм» и «Уайт Харт Лейн»

В воскресенье «Тоттенхэм» провел последний матч на «Уайт Харт Лейн» – после игры с «МЮ» начался демонтаж арены.

Со стадионом попрощался экс-форвард «Арсенала» Лукас Подольски: «Уайт Харт Лейн», спасибо за великие воспоминания». К записи немец прикрепил фотографии «Арсенала», празднующего победы на стадионе «Тоттенхэма».

Подольски выступал за «канониров» с 2012-го по 2015-й.

Сезон-2017/18 31-летний форвард проведет в японском клубе «Виссел Кобе».

«Уайт Харт Лейн» был открыт 4 сентября 1899.

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