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Возможно, последний гол и последний привоз Джона Терри за «Челси»

Возможно, последний гол и последний привоз Терри за «Челси»
Eurosport

17 мин. назад

И радостно, и грустно.

Проводящий предпоследний матч в составе «Челси» Джон Терри стал главным действующим лицом первого тайма перенесенной игры 28-го тура против «Уотфорда».

На 22-й минуте капитан «синих» пошел на подачу углового в штрафную «шершней» и вогнал мяч в сетку ворот.

Не успели трибуны «Стэмфорд Бридж» порадоваться голу, как Терри уже у собственных ворот скинул мяч на голову Этьену Капу, и тот не стал разбрасываться моментами.

  • В апреле Джон Терри объявил об уходе из «Челси» по окончании сезона-2016/17.
  • 21 мая «Челси» завершит сезон домашней игрой против «Сандерленда».
  • В мае Терри стал первым в истории пятикратным чемпионом Премьер-лиги не из «Манчестер Юнайтед».

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