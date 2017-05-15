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«Челси» вырвал победу над «Уотфордом» в первом чемпионском матче АПЛ

«Челси» вырвал победу над «Уотфордом» в первом чемпионском матче
Eurosport

42 мин. назад

Перенесенная игра 28-го тура завершилась победой «синих» со счетом 4:3.

«Челси» – «Уотфорд» – 4:3

Голы:

1:0 – Джон Терри, 22'

1:1 – Этьен Капу, 24'

2:1 – Сезар Аспиликуэта, 36'

3:1 – Миши Батшуайи, 48'

3:2 – Дэрил Янмат, 50'

3:3 – Стефано Окака-Чука, 74'

4:3 – Сеск Фабрегас, 88'

  • Только Райан Гиггз (21), Пол Скоулз (19) и Фрэнк Лэмпард (18) забивали в большем количестве сезонов в АПЛ, чем Джон Терри (17).
  • Аспиликуэта забил первый мяч за «Челси» с января 2016 года.
  • Оформивший чемпионство в прошлом туре «Челси» набрал 90 очков.

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