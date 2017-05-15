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«Челси» вырвал победу над «Уотфордом» в первом чемпионском матче АПЛ
Перенесенная игра 28-го тура завершилась победой «синих» со счетом 4:3.
Голы:
1:0 – Джон Терри, 22'
1:1 – Этьен Капу, 24'
2:1 – Сезар Аспиликуэта, 36'
3:1 – Миши Батшуайи, 48'
3:2 – Дэрил Янмат, 50'
3:3 – Стефано Окака-Чука, 74'
4:3 – Сеск Фабрегас, 88'
- Только Райан Гиггз (21), Пол Скоулз (19) и Фрэнк Лэмпард (18) забивали в большем количестве сезонов в АПЛ, чем Джон Терри (17).
- Аспиликуэта забил первый мяч за «Челси» с января 2016 года.
- Оформивший чемпионство в прошлом туре «Челси» набрал 90 очков.
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