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Жена Антонио Конте разрыдалась, когда «Стэмфорд Бридж» скандировал имя ее мужа
Минутка милоты.
15 мая «Челси» вырвал победу у «Уотфорда» в рамках перенесенного матча 28-го тура Премьер-лиги – 4:3. В конце матча трибуны «Стэмфорд Бридж» скандировали имя главного тренера Конте, который в первом же сезоне сделал «синих» чемпионами Англии: «Антонио, Антонио».
Сидевшая среди болельщиков жена главного тренера Элизабетта Конте не сдержала слез от гордости за супруга.
- «Челси» набрал 90 очков. В последнем туре лондонский клуб примет «Сандерленд».
- В сезоне-2015/16 «Челси» финишировал десятым.
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