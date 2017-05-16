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Жена Антонио Конте разрыдалась, когда «Стэмфорд Бридж» скандировал имя ее мужа

Жена Конте разрыдалась, когда «Стэмфорд Бридж» скандировал имя ее мужа
Eurosport

17 мин. назад

Минутка милоты.

15 мая «Челси» вырвал победу у «Уотфорда» в рамках перенесенного матча 28-го тура Премьер-лиги – 4:3. В конце матча трибуны «Стэмфорд Бридж» скандировали имя главного тренера Конте, который в первом же сезоне сделал «синих» чемпионами Англии: «Антонио, Антонио».

Сидевшая среди болельщиков жена главного тренера Элизабетта Конте не сдержала слез от гордости за супруга.

  • «Челси» набрал 90 очков. В последнем туре лондонский клуб примет «Сандерленд».
  • В сезоне-2015/16 «Челси» финишировал десятым.

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