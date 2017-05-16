Жена Антонио Конте разрыдалась, когда «Стэмфорд Бридж» скандировал имя ее мужа

15 мая «Челси» вырвал победу у «Уотфорда» в рамках перенесенного матча 28-го тура Премьер-лиги – 4:3. В конце матча трибуны «Стэмфорд Бридж» скандировали имя главного тренера Конте, который в первом же сезоне сделал «синих» чемпионами Англии: «Антонио, Антонио».

Сидевшая среди болельщиков жена главного тренера Элизабетта Конте не сдержала слез от гордости за супруга.

«Челси» набрал 90 очков. В последнем туре лондонский клуб примет «Сандерленд».

В сезоне-2015/16 «Челси» финишировал десятым.

Канал для настоящих чемпионов