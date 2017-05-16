Eurosport
Терапевт Златана: «Колено Ибры в отличном состоянии, но сроки восстановления назвать не могу»
Швед уже начал реабилитацию.
Терапевт, который наблюдает за коленом нападающего «Манчестер Юнайтед», заявил, что у Златана нет никаких осложнений, а его нога не станет объектом исследования. Ранее агент шведа Мино Райола сообщил, что врачи собираются серьезно изучить ногу игрока после воостановления.
«Это была обыкновенная операция без осложнений. У Златана отличная костная структура, а колено находится в отличном состоянии. Но сказать, что его нога станет объектом исследования, было бы чересчур громко.
Я точно не могу предсказать, сколько времени займет восстановление. Ибрагимович был очень доволен операцией, он очень силен», – цитирует Волкера Мусаля Four Four Two.
- Златан порвал передние и задние связки правой ноги во втором четвертьфинале Лиги Европы против «Андерлехта».
- По некоторым данным, на воостановение у форварда уйдет от 7 до 9 месяцев.
- Швед перенес операцию на колене в США.
- Ранее Мино Райола и Златан сообщили, что форвард обязательно вернется на поле.
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