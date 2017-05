Терапевт Златана: «Колено Ибры в отличном состоянии, но сроки восстановления назвать не могу»

Терапевт, который наблюдает за коленом нападающего «Манчестер Юнайтед», заявил, что у Златана нет никаких осложнений, а его нога не станет объектом исследования. Ранее агент шведа Мино Райола сообщил, что врачи собираются серьезно изучить ногу игрока после воостановления.

«Это была обыкновенная операция без осложнений. У Златана отличная костная структура, а колено находится в отличном состоянии. Но сказать, что его нога станет объектом исследования, было бы чересчур громко.

Я точно не могу предсказать, сколько времени займет восстановление. Ибрагимович был очень доволен операцией, он очень силен», – цитирует Волкера Мусаля Four Four Two.

Златан порвал передние и задние связки правой ноги во втором четвертьфинале Лиги Европы против «Андерлехта».

По некоторым данным, на воостановение у форварда уйдет от 7 до 9 месяцев.

Швед перенес операцию на колене в США.

Ранее Мино Райола и Златан сообщили, что форвард обязательно вернется на поле.

