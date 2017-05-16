Eurosport

Произведение пушки. Арсен Венгер снова сделал Аарона Рэмзи супергероем и реанимировал «Арсенал»

Произведение пушки. Венгер снова сделал Рэмзи супергероем и реанимировал «Арсенал»
Вячеслав Палагин

1 час назад

Валлиец спасает мир.

Два года назад Рэмзи отправил амбициозный месседж: он хочет стать для «Арсенала» своим Стивеном Джеррардом. Валлиец разделял ценности кумира, что автоматически перетекло в его стиль. Аарон рассуждал: «Первоклассный полузащитник должен отбирать мяч, носиться по всему полю, пасовать, создавать моменты и забивать голы. Если вы посмотрите на Джеррарда, то убедитесь: он сочетает все атрибуты. Вот кому я хочу подражать».

Карьера Джеррарда в «Ливерпуле» запомнилась реально пугающим разнообразием качеств, но в соответствие их привел только Рафа Бенитес. При первой встрече со Стивеном испанец выплеснул давнее наблюдение за легендой: «Твоя главная проблема в том, что ты слишком много бегаешь».

Арсен Венгер не из тех, кто подавляет уникальные скиллы игроков: задача раскрыть потенциал Аарона свелась к поиску оптимальной роли. Ближе всего коуч подобрался к решению в сезоне-2013/14, когда сформировал дуэт из Рэмзи и Микеля Артеты. Пока испанец дирижировал игрой из глубины, Аарон умно врывался в штрафную. Такой баланс позволил валлийцу провести лучший год в карьере и закинуть 19 баллов по системе гол+пас (результативное действие каждые 93 минуты).

Венгер свернул эксперимент по двум причинам: Артета прописался в процедурном кабинете, еще более читерской комбинацией оказалась связка Франсиса Коклена и Санти Касорлы. Механизм работал настолько слаженно, что «Арсенал» шел чемпионскими темпами набора очка на отрезке, когда эта пара выходила с первых минут.

Сильные стороны Аарона тупо шли вразрез с достоинствами партнеров: связка Коклена и Рэмзи лишала «Арсенал» игрока, контролирующего темп атак, связка Касорлы и Рэмзи оставляла испанца без поддержки в защите.

Чтобы разместить Аарона на поле, Венгер отправил валлийца на правый фланг. Арсен разъяснил, что не требует от Рэмзи проходов по краю – наоборот, он может смещаться в центр поля и создавать в этой зоне численный перевес. Аарон пошел на компромисс, но не скрывал предпочтения – он хочет в середину.

«Мы несколько раз разговаривали с тренером на эту тему, и он объяснял, что это временно. Я же знаю, что из центра поля могу эффективнее подключаться в штрафную. Когда ты играешь на фланге, то открываться можешь только на дальней штанге, но мяч прилетает туда далеко не всегда. Из центра гораздо легче проявить инстинкты», – аргументировал Рэмзи.

Многочисленные травмы Касорлы и регресс Коклена помогли валлийцу – на протяжении двух последних лет Рэмзи регулярно получал шанс на относительно длинной дистанции. Причина, по которой этот шанс не трансформировался во что-то большее, банальна: Аарон разрушал игровой баланс «канониров», пытаясь оказаться в двух местах одновременно.

Олицетворением дилеммы стал гостевой матч с «Ливерпулем» прошлой зимой. Для начала Рэмзи идеально использовал чтение игры, откликаясь на скидки Оливье Жиру – после производной атаки Аарон даже забил. Расплатой за смелость Аарона стали дыры в центре поля – Матье Фламини покрывал слишком большое пространство, из-за чего «гуннеры» были уязвимы к контратакам сразу после потери мяча.

Подробнее: все плюсы и минусы Рэмзи в одной игре

Восемь месяцев этого сезона Венгер потратил на то, чтобы подобрать подходящую друг другу пару опорников: когда угроза пролететь мимо Лиги чемпионов замаячила совсем близко, Арсен решился на радикальные меры. На апрельский матч с «Мидлсбро» «пушкари» вылетели в схеме с тремя защитниками – француз впервые за 20 лет применил расстановку, которая стала трендовой в этом году.

Отставание от «Ливерпуля» в одно очко гласит, что Венгер запоздал с изменениями, но его ход однозначно себя оправдал. Во-первых, команда как минимум включилась в борьбу за топ-4 и очутилась в финале Кубка Англии; во-вторых, Рэмзи получил желанное место в центре и свободу – с тройкой защитников за спиной Аарон может не беспокоиться насчет подстраховки.

«Теперь у Аарона больше защитников позади, соответственно, он может смелее идти вперед и откликаться на передачи в штрафную. Когда он находится в лучших кондициях, он может воспользоваться тактическими знаниями о футболе. Это роль ему вполне подходит», – резюмировал преимущества Венгер.

Шесть матчей с новой схемой принесли «Арсеналу» пять побед, а самому Рэмзи три результативных паса (в предыдущей части сезона было всего два). Особенно показательными стали игры против двух клубов из Манчестера: Аарон не поучаствовал в победах напрямую, но его вклад в обоих матчах был критически необходим.

Против «Сити» в полуфинале Кубка Англии Рэмзи совершил результативную ошибку, но исправился недооцененной ролью в голе (какой – смотрите ниже). Против «Юнайтед» валлиец прибил персональную опеку от Жозе Моуринью: «дьяволы» выделили по игроку для Озила и Санчеса, что привело к огромным зонам в обороне. Своевременно подключаясь в атаку, Аарон без стыда их оголял.

Вполне вероятно, новый сезон «канониры» начнут в Лиге Европы, но достойное завершение этого года рисует оптимистичный итог: даже без Касорлы и средств на трансферы Венгер получил неплохой вариант на будущее. Тройка защитников обеспечивает надежность на случай контратак, Гранит Джака отвечает за продвижение мяча, а Рэмзи представляет дополнительную опцию на чужой трети. Вариант, к которому Венгер шел так долго, может стать идеальной площадкой для превращения Аарона в рок-звезду.

Другие тексты Вячеслава Палагина:

«У Месси свой столик, но Кевин может сесть за соседний». Почему Де Брёйне станет легендой АПЛ

«У него всегда есть резервный план». Почему Почеттино самый прогрессивный тренер галактики

Лучший спортивный телеграм

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Голы, целующий и бьющий кулаком газон мужик, фантастический промах. Хайлайты «Колорадо» и «Сан-Хосе»

02:13
Популярные видео
Watts 16
 141 просмотров17 ч
Таранный проход Алтидора, завершившийся голом, и другие хайлайты матча «Торонто» – «Миннесота»
1 857 просмотровВчера в 15:02
А еще вам может понравиться