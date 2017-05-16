Произведение пушки. Арсен Венгер снова сделал Аарона Рэмзи супергероем и реанимировал «Арсенал»

Два года назад Рэмзи отправил амбициозный месседж: он хочет стать для «Арсенала» своим Стивеном Джеррардом. Валлиец разделял ценности кумира, что автоматически перетекло в его стиль. Аарон рассуждал: «Первоклассный полузащитник должен отбирать мяч, носиться по всему полю, пасовать, создавать моменты и забивать голы. Если вы посмотрите на Джеррарда, то убедитесь: он сочетает все атрибуты. Вот кому я хочу подражать».

Карьера Джеррарда в «Ливерпуле» запомнилась реально пугающим разнообразием качеств, но в соответствие их привел только Рафа Бенитес. При первой встрече со Стивеном испанец выплеснул давнее наблюдение за легендой: «Твоя главная проблема в том, что ты слишком много бегаешь».

Арсен Венгер не из тех, кто подавляет уникальные скиллы игроков: задача раскрыть потенциал Аарона свелась к поиску оптимальной роли. Ближе всего коуч подобрался к решению в сезоне-2013/14, когда сформировал дуэт из Рэмзи и Микеля Артеты. Пока испанец дирижировал игрой из глубины, Аарон умно врывался в штрафную. Такой баланс позволил валлийцу провести лучший год в карьере и закинуть 19 баллов по системе гол+пас (результативное действие каждые 93 минуты).

Венгер свернул эксперимент по двум причинам: Артета прописался в процедурном кабинете, еще более читерской комбинацией оказалась связка Франсиса Коклена и Санти Касорлы. Механизм работал настолько слаженно, что «Арсенал» шел чемпионскими темпами набора очка на отрезке, когда эта пара выходила с первых минут.

Сильные стороны Аарона тупо шли вразрез с достоинствами партнеров: связка Коклена и Рэмзи лишала «Арсенал» игрока, контролирующего темп атак, связка Касорлы и Рэмзи оставляла испанца без поддержки в защите.

Чтобы разместить Аарона на поле, Венгер отправил валлийца на правый фланг. Арсен разъяснил, что не требует от Рэмзи проходов по краю – наоборот, он может смещаться в центр поля и создавать в этой зоне численный перевес. Аарон пошел на компромисс, но не скрывал предпочтения – он хочет в середину.

«Мы несколько раз разговаривали с тренером на эту тему, и он объяснял, что это временно. Я же знаю, что из центра поля могу эффективнее подключаться в штрафную. Когда ты играешь на фланге, то открываться можешь только на дальней штанге, но мяч прилетает туда далеко не всегда. Из центра гораздо легче проявить инстинкты», – аргументировал Рэмзи.

Многочисленные травмы Касорлы и регресс Коклена помогли валлийцу – на протяжении двух последних лет Рэмзи регулярно получал шанс на относительно длинной дистанции. Причина, по которой этот шанс не трансформировался во что-то большее, банальна: Аарон разрушал игровой баланс «канониров», пытаясь оказаться в двух местах одновременно.

Олицетворением дилеммы стал гостевой матч с «Ливерпулем» прошлой зимой. Для начала Рэмзи идеально использовал чтение игры, откликаясь на скидки Оливье Жиру – после производной атаки Аарон даже забил. Расплатой за смелость Аарона стали дыры в центре поля – Матье Фламини покрывал слишком большое пространство, из-за чего «гуннеры» были уязвимы к контратакам сразу после потери мяча.

Подробнее: все плюсы и минусы Рэмзи в одной игре

Восемь месяцев этого сезона Венгер потратил на то, чтобы подобрать подходящую друг другу пару опорников: когда угроза пролететь мимо Лиги чемпионов замаячила совсем близко, Арсен решился на радикальные меры. На апрельский матч с «Мидлсбро» «пушкари» вылетели в схеме с тремя защитниками – француз впервые за 20 лет применил расстановку, которая стала трендовой в этом году.

Отставание от «Ливерпуля» в одно очко гласит, что Венгер запоздал с изменениями, но его ход однозначно себя оправдал. Во-первых, команда как минимум включилась в борьбу за топ-4 и очутилась в финале Кубка Англии; во-вторых, Рэмзи получил желанное место в центре и свободу – с тройкой защитников за спиной Аарон может не беспокоиться насчет подстраховки.

«Теперь у Аарона больше защитников позади, соответственно, он может смелее идти вперед и откликаться на передачи в штрафную. Когда он находится в лучших кондициях, он может воспользоваться тактическими знаниями о футболе. Это роль ему вполне подходит», – резюмировал преимущества Венгер.

Шесть матчей с новой схемой принесли «Арсеналу» пять побед, а самому Рэмзи три результативных паса (в предыдущей части сезона было всего два). Особенно показательными стали игры против двух клубов из Манчестера: Аарон не поучаствовал в победах напрямую, но его вклад в обоих матчах был критически необходим.

Против «Сити» в полуфинале Кубка Англии Рэмзи совершил результативную ошибку, но исправился недооцененной ролью в голе (какой – смотрите ниже). Против «Юнайтед» валлиец прибил персональную опеку от Жозе Моуринью: «дьяволы» выделили по игроку для Озила и Санчеса, что привело к огромным зонам в обороне. Своевременно подключаясь в атаку, Аарон без стыда их оголял.

Вполне вероятно, новый сезон «канониры» начнут в Лиге Европы, но достойное завершение этого года рисует оптимистичный итог: даже без Касорлы и средств на трансферы Венгер получил неплохой вариант на будущее. Тройка защитников обеспечивает надежность на случай контратак, Гранит Джака отвечает за продвижение мяча, а Рэмзи представляет дополнительную опцию на чужой трети. Вариант, к которому Венгер шел так долго, может стать идеальной площадкой для превращения Аарона в рок-звезду.

Другие тексты Вячеслава Палагина:

«У Месси свой столик, но Кевин может сесть за соседний». Почему Де Брёйне станет легендой АПЛ

«У него всегда есть резервный план». Почему Почеттино самый прогрессивный тренер галактики

Лучший спортивный телеграм