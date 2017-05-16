Диего Коста: «Я очень зол на Конте, потому что он не дал мне немного шоколадного торта»

В перерыве между матчами нападающий «Челси» Диего Коста ответил на некоторые вопросы о еде. Испанец был пойман в тот момент, когда ел.

«Какой вид пищи я предпочитаю? Это очень важно. Я очень зол на Конте, потому что он должен был дать мне кусок шоколадного торта за страдания на поле. Было бы неплохо съесть немного пирога. В следующий раз я скажу ему, чтобы подумал обо мне», – заявил Коста Football London.

На счету Косты 20 голов и 9 ассистов в 34 матчах АПЛ сезона-2016/17.

«Челси» стал чемпионом Англии в шестой раз в истории и в пятый – за время президентства Романа Абрамовича.

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