Капитан «Челси» Джон Терри: «Не исключаю, что в воскресенье уйду из футбола»

«Помню слова о том, что хочу играть регулярно, пока могу. Но я до сих пор не исключил возможность того, что воскресенье будет моя последняя игра, и я уйду из футбола.

Все зависит от того, поступит ли мне предложение. Я обсужу это с семьей. Будь то вариант в Англии или за границей», – сказал Терри Daily Mail.

21 мая «Челси» примет «Сандерленд» в последнем туре АПЛ.

Лондонцы обеспечили себе золотые медали.

В апреле «Челси» объявил, что 36-летний капитан покинет клуб по окончании сезона-2016/17.

Терри дебютировал за главную команду «синих» в 1998 году. За это время он выиграл 17 трофеев. В том числе 5 чемпионских титулов в Англии и Лигу чемпионов.

Лучший спортивный телеграм