AFP

Капитан «Челси» Джон Терри: «Не исключаю, что в воскресенье уйду из футбола»

Терри: «Не исключаю, что в воскресенье уйду из футбола»
Eurosport

57 мин. назад

Матч с «Сандерлендом» может стать последним в красивой карьере англичанина.

«Помню слова о том, что хочу играть регулярно, пока могу. Но я до сих пор не исключил возможность того, что воскресенье будет моя последняя игра, и я уйду из футбола.

Все зависит от того, поступит ли мне предложение. Я обсужу это с семьей. Будь то вариант в Англии или за границей», – сказал Терри Daily Mail.

  • 21 мая «Челси» примет «Сандерленд» в последнем туре АПЛ.
  • Лондонцы обеспечили себе золотые медали.
  • В апреле «Челси» объявил, что 36-летний капитан покинет клуб по окончании сезона-2016/17.
  • Терри дебютировал за главную команду «синих» в 1998 году. За это время он выиграл 17 трофеев. В том числе 5 чемпионских титулов в Англии и Лигу чемпионов.

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