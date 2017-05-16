AFP
Капитан «Челси» Джон Терри: «Не исключаю, что в воскресенье уйду из футбола»
Матч с «Сандерлендом» может стать последним в красивой карьере англичанина.
«Помню слова о том, что хочу играть регулярно, пока могу. Но я до сих пор не исключил возможность того, что воскресенье будет моя последняя игра, и я уйду из футбола.
Все зависит от того, поступит ли мне предложение. Я обсужу это с семьей. Будь то вариант в Англии или за границей», – сказал Терри Daily Mail.
- 21 мая «Челси» примет «Сандерленд» в последнем туре АПЛ.
- Лондонцы обеспечили себе золотые медали.
- В апреле «Челси» объявил, что 36-летний капитан покинет клуб по окончании сезона-2016/17.
- Терри дебютировал за главную команду «синих» в 1998 году. За это время он выиграл 17 трофеев. В том числе 5 чемпионских титулов в Англии и Лигу чемпионов.
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