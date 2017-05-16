Getty Images

«Манчестер Сити» обыграл «Вест Бромвич» и поднялся на третье место АПЛ

«Сити» обыграл «Вест Бромвич» и поднялся на третье место АПЛ
Eurosport

60 мин. назад

Перенесенный матч 34-го тура чемпионата Англии завершился со счетом 3:1.

«Манчестер Сити» – «Вест Бромвич» – 3:1

Голы:

1:0 – Габриэл Жезус, 27’

2:0 – Кевин де Брёйне, 29’

3:0 – Яя Туре, 57’

3:1 – Хал Робсон-Кану, 87'

  • Де Брёйне сделал 16-й ассист в АПЛ-2016/17.
  • Пабло Сабалета провел последний матч на «Этихаде» в футболке «Сити». По окончании сезона аргентинец покинет клуб спустя 9 лет.
  • «Сити» набрал 75 очков и за тур до финиша вырвался на третье место.
  • «Ливерпуль» отстает на 2 балла, «Арсенал» – на 3.
  • В последнем туре «Сити» в гостях сыграет с «Уотфордом».
  • «ВБА» продлил серию без побед до 8 игр, в которых забил всего 3 мяча. При этом «дрозды» сохраняют восьмую строчку в таблице.

Лучший спортивный телеграм

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Horse Excellence : Sagaro Stakes (Horse Racing)

03:08
Популярные видео
Horse Excellence : Report Grand Prix La Baule (Equestrian)
  смотрят2 ч
Horse Excellence : Derby Region Pays de la Loire (Equestrian)
  смотрят2 ч
А еще вам может понравиться