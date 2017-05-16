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«Манчестер Сити» обыграл «Вест Бромвич» и поднялся на третье место АПЛ
Перенесенный матч 34-го тура чемпионата Англии завершился со счетом 3:1.
«Манчестер Сити» – «Вест Бромвич» – 3:1
Голы:
1:0 – Габриэл Жезус, 27’
2:0 – Кевин де Брёйне, 29’
3:0 – Яя Туре, 57’
3:1 – Хал Робсон-Кану, 87'
- Де Брёйне сделал 16-й ассист в АПЛ-2016/17.
- Пабло Сабалета провел последний матч на «Этихаде» в футболке «Сити». По окончании сезона аргентинец покинет клуб спустя 9 лет.
- «Сити» набрал 75 очков и за тур до финиша вырвался на третье место.
- «Ливерпуль» отстает на 2 балла, «Арсенал» – на 3.
- В последнем туре «Сити» в гостях сыграет с «Уотфордом».
- «ВБА» продлил серию без побед до 8 игр, в которых забил всего 3 мяча. При этом «дрозды» сохраняют восьмую строчку в таблице.
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