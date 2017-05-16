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Форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус нанес в АПЛ 8 ударов в створ и забил 6 голов
Уровень реализации зашкаливает.
16 мая нападающий «Сити» открыл счет в перенесенном матче 34-го тура Премьер-лиги против «Вест Бромвича».
Этот гол стал для него шестым в чемпионате Англии, причем для достижения этой отметки 20-летнему бразильцу потребовались всего восемь ударов.
- Жезус перешел в «Сити» из «Палмейраса» в январе за 32 млн евро.
- В январе-феврале Жезус провел четыре матча, в которых забил три гола, но затем получил травму плюсневой кости и выбыл на два месяца.
- 27 апреля Габриэл вернулся на поле, после чего забил еще три гола в пяти матчах.
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