Getty Images

Форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус нанес в АПЛ 8 ударов в створ и забил 6 голов

Жезус нанес в АПЛ 8 ударов в створ и забил 6 голов
Eurosport

1 час назад

Уровень реализации зашкаливает.

16 мая нападающий «Сити» открыл счет в перенесенном матче 34-го тура Премьер-лиги против «Вест Бромвича».

Этот гол стал для него шестым в чемпионате Англии, причем для достижения этой отметки 20-летнему бразильцу потребовались всего восемь ударов.

  • Жезус перешел в «Сити» из «Палмейраса» в январе за 32 млн евро.
  • В январе-феврале Жезус провел четыре матча, в которых забил три гола, но затем получил травму плюсневой кости и выбыл на два месяца.
  • 27 апреля Габриэл вернулся на поле, после чего забил еще три гола в пяти матчах.

Всегда оставайся в контакте

Неймар навестил Жезуса после операции

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Horse Excellence : Report Grand Prix La Baule (Equestrian)

04:17
Популярные видео
Horse Excellence : Derby Region Pays de la Loire (Equestrian)
  смотрят2 ч
Horse Excellence : Peakness Stakes & Belmont Stakes (Horse Racing)
 3 просмотров2 ч
А еще вам может понравиться