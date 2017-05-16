Форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус нанес в АПЛ 8 ударов в створ и забил 6 голов

16 мая нападающий «Сити» открыл счет в перенесенном матче 34-го тура Премьер-лиги против «Вест Бромвича».

Этот гол стал для него шестым в чемпионате Англии, причем для достижения этой отметки 20-летнему бразильцу потребовались всего восемь ударов.

Жезус перешел в «Сити» из «Палмейраса» в январе за 32 млн евро.

В январе-феврале Жезус провел четыре матча, в которых забил три гола, но затем получил травму плюсневой кости и выбыл на два месяца.

27 апреля Габриэл вернулся на поле, после чего забил еще три гола в пяти матчах.

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