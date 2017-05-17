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Маурисио Почеттино подтвердил, что останется в «Тоттенхэме»

Почеттино подтвердил, что останется в «Тоттенхэме»
Eurosport

29 мин. назад

Болельщики «шпор» могут выдохнуть.

На пресс-конференции перед матчем с «Лестером» Почеттино положительно ответил на вопрос, останется ли он в «Тоттенхэме» на следующий сезон. Аргентинец также сообщил, что в его контракте нет опции выкупа.

  • Ранее британские медиа сообщали, что в услугах Почеттино заинтересован «Интер».
  • Почеттино возглавил «Тоттенхэм» в 2014 году. Под его руководством «шпоры» занимали пятое и третье места в АПЛ.
  • В сезоне-2016/17 «Тоттенхэм» гарантировал себе вторую строчку.

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