PA Sport
Маурисио Почеттино подтвердил, что останется в «Тоттенхэме»
Болельщики «шпор» могут выдохнуть.
На пресс-конференции перед матчем с «Лестером» Почеттино положительно ответил на вопрос, останется ли он в «Тоттенхэме» на следующий сезон. Аргентинец также сообщил, что в его контракте нет опции выкупа.
- Ранее британские медиа сообщали, что в услугах Почеттино заинтересован «Интер».
- Почеттино возглавил «Тоттенхэм» в 2014 году. Под его руководством «шпоры» занимали пятое и третье места в АПЛ.
- В сезоне-2016/17 «Тоттенхэм» гарантировал себе вторую строчку.
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