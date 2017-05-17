Вальтер Мадзарри покинет «Уотфорд», который претендует на Леонида Слуцкого

Мадзарри покинет «Уотфорд» по окончании сезона-2016/17. Матч 38-го тура против «Сити» станет для Вальтера последним в клубе, сообщает официальный сайт «шершней».

Ранее The Times сообщил, что Леонид Слуцкий – один из главных претендентов на работу в «Уотфорде».

Экс-тренер ЦСКА и сборной России находится без работы с зимы. Это время Леонид потратил на адаптацию к Англии.

За тур до финиша «Уотфорд» занимает 16-е место в АПЛ.

Ранее Мадзарри работал в «Интере» и «Наполи».

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