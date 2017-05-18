Eurosport

Тор, надо! Лучший игрок АПЛ среди тех, кто не играет за тренера «Челси» Антонио Конте

Тор, надо! Лучший игрок АПЛ среди тех, кто не играет за Конте
Вячеслав Палагин

59 мин. назад

«Эвертон» сохнет по нему совсем не зря.

Два числа идеально передают уникальность Гильфи Сигурдссона в АПЛ. 38 – столько моментов исландец создал после угловых (у ближайшего преследователя – 29). 16 – столько ключевых передач Гильфи спродюсировал после штрафных ударов (у ближайшего преследователя – 11). От еще одного числа у вас обязательно случится сердечный приступ: Сигурдссон поучаствовал в 51% голов «Суонси» в этом сезоне (22 из 43).

Миссия по сохранению «лебедей» в Премьер-лиге почти целиком легла на плечи монструозного Тора: еще два года назад Сигурдссон заметил, что «Суонси» лишился идентичности – спасти команду от понижения в Шип мог только он. С момента дебютного сезона в АПЛ валлийцы действительно растеряли фирменный стиль, основанный на владении: если в кампании-2011/2012 «Суонси»управлял мячом 56,2%, то в этой – всего 47,9%. Вывод напрашивается сам собой: команда зависима от разрывных качеств Сига.

Владение Суонси

Главный скилл Гильфи прописан выше – исландец на космическом уровне исполняет стандарты. На протяжении трех последних сезонов Сигурдссон неизменно кладет два мяча прямыми ударами со штрафного – в обозначенный отрезок равных в Премьер-лиге ему просто нет. В кампании-2016/17 к этому добавилась телепатическая связь с Фернандо Льоренте, который забил уже шесть голов после передач Сигурдссона. Стоит ли говорить, что это самая результативная связка в АПЛ?

Смертельную эффективность сам Гильфи связывает с детальной подготовкой к игре. Сигурдссон объясняет: «Перед матчем я просматриваю видеоклипы и слежу за действиями вратаря – пытается ли он угадать направление удара или до последнего стоит на месте. Когда я готовлюсь к удару уже на поле, я снова обращаю внимание на голкипера: если он сделает шаг в одну сторону, я могу забить ударом в другую».

Коуч и эксперт по штрафным ударам Бартек Сильвестржак поражен манерой Сигурдссона – она тупо резонирует с общепризнанными стандартами. «Распространенное заблуждение, что тело и колени должны непременно быть над мячом в момент удара. Сигурдссон держит тело под широким углом, что играет ключевую роль в его голах. Что касается ударов щечкой, то многие ошибочно полагают, будто так можно бить только на технику, но никак не на силу. Пример Сигурдссона доказывает: их можно сочетать».

Главный тренер «Суонси» Пол Клемент тоже восхищается талантами Сига, но впечатлен другой составляющей его успеха – исландец упорно работает над собой. «Каждый день он остается после тренировок, чтобы дополнительно поработать над техникой, последним ударом и исполнением стандартов. Он всегда внимательно прокручивает видеоклипы и следит за телом – он настоящий профессионал», – подчеркнул коуч.

Редкие появления Сигурдссона на обложках тренер объясняет очень просто – за клубами вроде «Суонси» банально мало следят. «Его упускают из виду только потому, что мы находимся в подвале таблицы. Когда команды борются за выживание, их отдельные игроки не всегда получают признания, которого заслуживают. Гильфи – один из самых недооцененных игроков Премьер-лиги», – уверяет Клемент.

Статистика доказывает правоту Пола: Сигурдссон не только лучший по стандартам, но и старательно пашет на команду. Бывший игрок сборной Уэльса Дин Саундерс отмечал: «Джеймс Милнер всегда был первым в АПЛ по количеству ускорений, но в «Суонси» именно Сигурдссон опережает всех по этому показателю – он совершает много спринтов и охватывает много пространства. Вместе с голами это делает его незаменимым игроком».

Аналогичного мнения о Сигурдссоне придерживается Маурисио Почеттино. Аргентинец попрощался с Гильфи сразу после переезда в «Тоттенхэм» (на трансфере в «Суонси» настоял игрок), но теперь коуч понимает, что его предшественники жутко ошибались насчет Тора. «После того, как он перешел в «Суонси», и после того прогресса, которого он добился там, Сигурдссон стал бы идеальным игроком для нас. Каждый раз, когда мы видимся с ним, он демонстрирует лучшие качества – и не только игровые, но и человеческие», – нахваливает Поч.

Присутствие в «Тоттенхэме» Кристиана Эриксена сжигает голливудский сценарий, в котором Сигурдссон возвращается в Лондон и получает второй шанс. Из-за датчанина Гильфи уже приходилось мыкаться по флангам – зона десятки и управление стандартами на «Уайт Харт Лейн» бессрочно забронированы Крисом.

Кристина Эриксен, Гильфи Сигурдссон (Тоттенхэм)

Хорошая новость для Гильфи все же есть: за его агентом вовсю охотится «Эвертон». Мерсисайдский клуб запланировал резкую катапульту в элитный клуб – 25 миллионов фунтов за Сигурдссона выглядят инвестицией, без которой «ириски» могут сворачивать амбициозный проект уже сейчас. На «Гудисон Парк» скандинава видят заменой Россу Баркли, но «Эвертон» ничего не теряет: на фоне перехайпованного без особых причин англичанина Сигурдссон – однозначно апгрейд.

На старте сезона Роналд Куман задвигал Росса в запас: не устраивала игра без мяча и брезгливое отношение к прессингу. С последним пасом у Баркли тоже не все в порядке: проспект часто передерживает мяч и плохо видит поляну. Представители Росса не советуют ему продлевать контракт, помахивая потенциальным оффером от «шпор». От двойной сделки выиграют все: «Тоттенхэм» получит еще одного паренька, которого раскроет Почеттино, «Эвертон» – лидера атак без завышенной самооценки, а Сигурдссон – сцену, которая постоянно генерирует аншлаг

Другие тексты Вячеслава Палагина:

Произведение пушки. Венгер снова сделал Рэмзи супергероем и реанимировал «Арсенал»

«У Месси свой столик, но Кевин может сесть за соседний». Почему Де Брёйне станет легендой АПЛ

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Голевое безумие «сенаторов» в первом периоде, убравшее Флери из ворот впервые в плей-офф-2017

03:10
Популярные видео
«Сиэтл» прессовал «Спортинг Канзас-Сити» весь первый тайм, а потом Фернандес забил 3 за 13 минут
 799 просмотров2 ч
Сила расстановки. Как «Лацио» и «Ювентус» будут грызть друг друга в финале
9 346 просмотровВчера в 17:30
А еще вам может понравиться