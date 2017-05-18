Тор, надо! Лучший игрок АПЛ среди тех, кто не играет за тренера «Челси» Антонио Конте

Два числа идеально передают уникальность Гильфи Сигурдссона в АПЛ. 38 – столько моментов исландец создал после угловых (у ближайшего преследователя – 29). 16 – столько ключевых передач Гильфи спродюсировал после штрафных ударов (у ближайшего преследователя – 11). От еще одного числа у вас обязательно случится сердечный приступ: Сигурдссон поучаствовал в 51% голов «Суонси» в этом сезоне (22 из 43).

Миссия по сохранению «лебедей» в Премьер-лиге почти целиком легла на плечи монструозного Тора: еще два года назад Сигурдссон заметил, что «Суонси» лишился идентичности – спасти команду от понижения в Шип мог только он. С момента дебютного сезона в АПЛ валлийцы действительно растеряли фирменный стиль, основанный на владении: если в кампании-2011/2012 «Суонси»управлял мячом 56,2%, то в этой – всего 47,9%. Вывод напрашивается сам собой: команда зависима от разрывных качеств Сига.

Главный скилл Гильфи прописан выше – исландец на космическом уровне исполняет стандарты. На протяжении трех последних сезонов Сигурдссон неизменно кладет два мяча прямыми ударами со штрафного – в обозначенный отрезок равных в Премьер-лиге ему просто нет. В кампании-2016/17 к этому добавилась телепатическая связь с Фернандо Льоренте, который забил уже шесть голов после передач Сигурдссона. Стоит ли говорить, что это самая результативная связка в АПЛ?

Смертельную эффективность сам Гильфи связывает с детальной подготовкой к игре. Сигурдссон объясняет: «Перед матчем я просматриваю видеоклипы и слежу за действиями вратаря – пытается ли он угадать направление удара или до последнего стоит на месте. Когда я готовлюсь к удару уже на поле, я снова обращаю внимание на голкипера: если он сделает шаг в одну сторону, я могу забить ударом в другую».

Коуч и эксперт по штрафным ударам Бартек Сильвестржак поражен манерой Сигурдссона – она тупо резонирует с общепризнанными стандартами. «Распространенное заблуждение, что тело и колени должны непременно быть над мячом в момент удара. Сигурдссон держит тело под широким углом, что играет ключевую роль в его голах. Что касается ударов щечкой, то многие ошибочно полагают, будто так можно бить только на технику, но никак не на силу. Пример Сигурдссона доказывает: их можно сочетать».

Главный тренер «Суонси» Пол Клемент тоже восхищается талантами Сига, но впечатлен другой составляющей его успеха – исландец упорно работает над собой. «Каждый день он остается после тренировок, чтобы дополнительно поработать над техникой, последним ударом и исполнением стандартов. Он всегда внимательно прокручивает видеоклипы и следит за телом – он настоящий профессионал», – подчеркнул коуч.

Редкие появления Сигурдссона на обложках тренер объясняет очень просто – за клубами вроде «Суонси» банально мало следят. «Его упускают из виду только потому, что мы находимся в подвале таблицы. Когда команды борются за выживание, их отдельные игроки не всегда получают признания, которого заслуживают. Гильфи – один из самых недооцененных игроков Премьер-лиги», – уверяет Клемент.

Статистика доказывает правоту Пола: Сигурдссон не только лучший по стандартам, но и старательно пашет на команду. Бывший игрок сборной Уэльса Дин Саундерс отмечал: «Джеймс Милнер всегда был первым в АПЛ по количеству ускорений, но в «Суонси» именно Сигурдссон опережает всех по этому показателю – он совершает много спринтов и охватывает много пространства. Вместе с голами это делает его незаменимым игроком».

Аналогичного мнения о Сигурдссоне придерживается Маурисио Почеттино. Аргентинец попрощался с Гильфи сразу после переезда в «Тоттенхэм» (на трансфере в «Суонси» настоял игрок), но теперь коуч понимает, что его предшественники жутко ошибались насчет Тора. «После того, как он перешел в «Суонси», и после того прогресса, которого он добился там, Сигурдссон стал бы идеальным игроком для нас. Каждый раз, когда мы видимся с ним, он демонстрирует лучшие качества – и не только игровые, но и человеческие», – нахваливает Поч.

Присутствие в «Тоттенхэме» Кристиана Эриксена сжигает голливудский сценарий, в котором Сигурдссон возвращается в Лондон и получает второй шанс. Из-за датчанина Гильфи уже приходилось мыкаться по флангам – зона десятки и управление стандартами на «Уайт Харт Лейн» бессрочно забронированы Крисом.

Хорошая новость для Гильфи все же есть: за его агентом вовсю охотится «Эвертон». Мерсисайдский клуб запланировал резкую катапульту в элитный клуб – 25 миллионов фунтов за Сигурдссона выглядят инвестицией, без которой «ириски» могут сворачивать амбициозный проект уже сейчас. На «Гудисон Парк» скандинава видят заменой Россу Баркли, но «Эвертон» ничего не теряет: на фоне перехайпованного без особых причин англичанина Сигурдссон – однозначно апгрейд.

На старте сезона Роналд Куман задвигал Росса в запас: не устраивала игра без мяча и брезгливое отношение к прессингу. С последним пасом у Баркли тоже не все в порядке: проспект часто передерживает мяч и плохо видит поляну. Представители Росса не советуют ему продлевать контракт, помахивая потенциальным оффером от «шпор». От двойной сделки выиграют все: «Тоттенхэм» получит еще одного паренька, которого раскроет Почеттино, «Эвертон» – лидера атак без завышенной самооценки, а Сигурдссон – сцену, которая постоянно генерирует аншлаг

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