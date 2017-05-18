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The Telegraph: «Уотфорд» отказался от кандидатуры Леонида Слуцкого

The Telegraph: «Уотфорд» отказался от кандидатуры Слуцкого
Eurosport

56 мин. назад

Дебют российского тренера в Англии откладывается.

Руководство «Уотфорда» отказалось от кандидатуры Слуцкого, и фаворитом на место главного тренера команды стал португалец Марку Силва, возглавляющий «Халл Сити». Кроме «Уотфорда» в услугах Силвы заинтересован «Порту», сообщает The Telegraph.

В среду стало известно, что Вальтер Мадзарри по окончании сезона покинет пост главного тренера «Уотфорда».

  • Ранее в британских медиа появилась информация, что Слуцкий является одним из основных кандидатов на пост главного тренера команды.
  • «Уотфорд» под руководством Маццарри после 37 матчей набрал 40 очков и занимает 16-е место в чемпионате Англии.

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