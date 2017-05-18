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«Манчестер Юнайтед» установил собственный антирекорд по победам в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» установил собственный антирекорд по победам в АПЛ
Eurosport

57 мин. назад

Даже Дэвид Мойес и Луи ван Гал побеждали с манкунианцами чаще, чем Жозе Моуринью.

17 мая «МЮ» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (0:0). У манкунианцев осталось 17 побед в сезоне.

Даже если «красные дьяволы» выиграют в заключительном туре АПЛ у «Кристал Пэлас», этот результат останется худшим для команды в новой истории.

  • Худший результат по победам в «МЮ» до Жозе Моуринью показывали Дэвид Мойес в сезоне-2013/14 и Луи ван Гал в сезоне-2016/17. На счету обоих коучей было по 19 побед.
  • За тур до финиша АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в таблице с 66 очками.

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