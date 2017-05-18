Жить в своей голове. Чему учит крах игрока «Лестера» Рияда Мареза

В прошлом сезоне Н’Голо Канте расчистил центр поля для «Лестера», выиграл чемпионат Англии и спокойно перешел в «Челси», чтобы поджигать траву на «Стэмфорд Бридж». Теперь Н’Голо – самый ценный футболист Премьер-лиги. Почему? Потому что поступил как умный, честный и амбициозный парень.

Другой лестерширский герой Рияд Марез зашнуровывал бутсы в одной раздевалке с Канте, но не заразился от него мудростью. Зря.

Год назад алжирца признали королем сезона по всем версиям. Предложения сыпались, как диcлайки на клипы Алисы Вокс. «Барса», «Челси», «Арсенал», «Реал», «ПСЖ» – переходи куда хочешь.

В итоге Марез остался на «Кинг Пауэр», обманув самого себя. Он явно понимал, что лимит чудес исчерпан, но поддался на идиотские уговоры. «Давай, да ты че, да ты же наш, да мы еще Европу разнесем, да мы опять в Англии всех порвем» – и все в таком духе.

Продлив контракт с «Лестером», Рияд показал себя не спортсменом, а недалеким конформистом. Человек поверил в иллюзию. Так ведут себя толстухи на распродажах: видят, что кофта со скидкой мала, но все равно ее покупают – вдруг налезет. Естественно, после первой же домашней примерки несчастная блузка летит в самый дальний угол шкафа.

То же самое – у Мареза. Он в глубине души допускал, что «Лестер» опять будет биться за Лигу чемпионов, но молниеносно скис, как только выяснилось, что надо спасаться от Чемпионшипа. Строго говоря, Рияд образца АПЛ-2016/17 – главное разочарование сезона. Унылый серый игрок, как раз уровня 11-й команды турнира.

Его глубокая статистика (обводки, передачи под удары и так далее) практически не ухудшилась в сравнении с чемпионским годом, но главные показатели просто рухнули: почти в три раза меньше голов, почти в четыре раза меньше ассистов. Загубленный пенальти Мареза в ворота «Ман Сити» – словно универсальный хайлайт для всего сезона, такого же корявого и нелепого.

Все это идет от головы. Когда бьешься за золото, чувствуешь кураж и забиваешь даже из неочевидных позиций. Когда страдаешь на дне таблицы, тебе кажется, что твой гол уже никому не поможет. И ты бездарно мажешь.

Самое удивительное, что в Лиге чемпионов Рияд играл раскованно, смело и свежо – мячей и передач ненамного меньше, чем в АПЛ. Это абсолютно типичная ситуация для африканских футболистов, которые получают фиксированный недельный оклад, но почему-то дробят мотивацию на важные матчи и те, где можно бегать и не потеть. Спортивные директоры топ-клубов прекрасно видят такое отношение и банят игроков настроения – всем нужна стабильность.

Сейчас Марезом вяло интересуется «Барса» и вроде бы «Челси», но тоже непредметно. В теории Рияд может оказаться в «Монако», но для этого монегаски должны продать Бернарду Силву. Других предложений нет. Конкретики по грандам – тоже. Очень вероятно, что алжирец, за которого просят нездоровую сумму (35-40 млн евро), так никуда и не перейдет.

Его история показывает, насколько важно думать собственной головой. Ветераны «Лестера» (в том числе Варди) не бросили команду только потому, что боялись оказаться невостребованными в топ-клубах. Марез мог не переживать: летом 2016-го его бы, как и Канте, взяли куда угодно в статусе главной звезды.

Но Рияд упустил момент, и теперь его будущее в роли суперстара под угрозой. Нужно все доказывать заново, а это даже сложнее, чем искать стимулы, барахтаясь на дне лиги.

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