Спалить «шпоры». Что нужно «Тоттенхэму», чтобы наконец выиграть АПЛ

Вечером 18 мая «шпоры» играют в Лестере, и если бы это был не очередной сезон Премьер-лиги, а красивый фильм про футбол, то судьба чемпионства решалась бы именно в этом матче. Результат бы зависел от фанатских пристрастий режиссера: или «Тоттенхэм» отомстит прошлогодним выскочкам из провинции, или «Лестер» вернет должок «Челси» и лично передаст чемпионскую чашку в западный Лондон.

Но следить приходится не за кинопленкой, а за бессердечной английской реальностью, в которой колесо Сансары не сделало оборот, да и вообще все истории про символы – исключительно зрительская тяга к голливудским сюжетам. «Челси» чемпион уже неделю, «Лестеру» нет дела до столь высоких мест в этом году. Никаких совпадений.

И только «Тоттенхэм» все там же: вторые в гонке преследования, не исполнившие финальный спринт для обхода соперников. Злая действительность, в которой даже если ты все делаешь правильно, успех не гарантирован, а прошлогодние заслуги нельзя перенести в новый год, как оставшиеся на счету минуты и смс за прошлый месяц.

Хотя на самом-то деле у «шпор» все хорошо. Это команда, которую обожает вся Англия. Такой островной вариант второго любимого клуба, экспортный «Краснодар». Они играют в симпатичный атакующий футбол, обладают своим стилем и – чего уж скрывать – за два года обаяли всех, у кого нет сезонного абонемента на «Эмирейтс».

У «Тоттенхэма» молодые футболисты, которым не нужно думать о пенсионных накоплениях, но которые уже рвут соперников, хотя до пика карьеры еще пара лет в запасе. Ватага мальчишек, вместившие надежды поколения, которые не всегда получалось оправдывать. Но теперь они собрались в банду северного Лондона – кино про этот «Тоттенхэм» стоило бы назвать именно так, с легким оттенком гангстерства, – понимают друг друга с полуслова, будто бы с первого класса вместе.

Руководит этими сорванцами наследник Марсело Бьельсы. Почеттино гоняет парней на тренировках, разговаривает по душам и помогает состояться. Самого быстропрогрессирующего тренера поколения обожают фанаты, уважают эксперты, сватают в самые большие клубы мира газетчики.

Но шутка в том, что Почеттино все еще выглядит скорее суперуспешным учеником, нежели учителем. Он напоминает выпускника университета, только пришедшего читать лекции на родную кафедру. Много огня, море энергии, отличный контакт со студентами – но даже такие иногда пасуют перед более старшими и опытными коллегами на факультете.

Почеттино оказался круче мастодонтов уровня Моуринью и Гвардиолы, переиграл заклятого соседа, на дистанции продержался дольше харизматика Клоппа. И все равно остался вторым, сначала проиграв гонку Раньери, которому судьба отдавала долги за годы без серьезных успехов, а потом оступившись перед Конте, чей опыт приправлен сумасшедшей страстью и тройкой кубков из Италии.

Столько раз говорить про победный дух или его отсутствие могут только в Тарасовке, но чем дальше, тем серьезнее эта проблема встает перед «шпорами». Умение вести чемпионскую гонку и умение выигрывать ее – два совершенно разных навыка, и со вторым у «Тоттенхэма» пока проблемы. Решить ее может или время (за два сезона команда набила себе столько шишек, что в третьем должна начать на них учиться), или поиск кого-то с тем самым мифическим чемпионским характером. Не на тренерскую позицию, нет, – вожак этой банде нужен на поле. Этакий футбольный Брюс Уиллис, который в решающий момент армагеддоновского матча с «Вест Хэмом» переломит себя через колено и спасет остальных.

Заниматься мониторингом такого кандидата Маурисио предстоит уже через пару недель. Несмотря на слухи, Почеттино остается в Лондоне еще на год. Тот самый год, что команде играть на несчастливом «Уэмбли» вдали от ламповой атмосферы старого «Уайт Харт Лейн». Тот самый год, что «Тоттенхэму» вновь предстоит терпеть обвинения в духе «Зачем вы выходили в Лигу чемпионов, если снова ее сливаете?». Тот самый год, когда финиш выше «Арсенала» снова нужно будет отстаивать перед всем северным Лондоном. Сложный будет сезон.

Но на сегодня «шпоры» добились главного. В прошлом году в Англии говорили, что если вы не болеете за «Лестер», то у вас или нет сердца, или вы болельщик «Тоттенхэма». Теперь все чаще звучат слова, что чемпионство «Спёрс» было бы куда более крутой историей, чем еще один титул «Челси». Кажется, колесо Сансары все-таки прокрутилось и вернуло долги.

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