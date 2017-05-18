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Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер снялся в рекламе, где его раздавил огромный монстр

Милнер снялся в рекламе, где его раздавил огромный монстр
Eurosport

1 час назад

В ролике также были задействованы Стивен Джеррард, Роберто Фирмино и Натаниэль Клайн.

Милнер стал главным героем рекламы дезодоранта Nivea Men. По сюжету ролика полузащитник садится в автомобиль, когда закадровый голос произносит: «Nivea Men защищает от всего... Почти».

  • «Ливерпуль» за тур до финиша АПЛ занимает четвертое место в таблице с 73 очками.
  • В 38-м туре «красные» сыграют дома с «Мидлсбро».

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