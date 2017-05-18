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ФА ввела 2-матчевую дисквалификацию за симуляцию с английского сезона-2017/18

ФА ввела 2-матчевую дисквалификацию за симуляцию с английского сезона-2017/18
Eurosport

54 мин. назад

Борьба с ныряльщиками выходит на новый уровень.

ФА ввела новый пункт в правила наказаний игроков – «Успешный обман официального лица матча». С чемпионата Англии-2017/18 руководство лиги сможет дисквалифицировать симулянтов на две встречи.

Комиссия из бывших игрока, судьи и тренера будет рассматривать подобные эпизоды и делать рекомендации ФА. Комиссия из троих экс-судей АПЛ будет заниматься случаями, оказавшимися вне поля зрения арбитра, сообщает официальный сайт ФА.

  • В сезоне-2016/17 нырки караются желтой карточкой.
  • Правило распространится не только на АПЛ, но и все турниры, проводящиеся под эгидой ФА.

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