ФА ввела 2-матчевую дисквалификацию за симуляцию с английского сезона-2017/18

ФА ввела новый пункт в правила наказаний игроков – «Успешный обман официального лица матча». С чемпионата Англии-2017/18 руководство лиги сможет дисквалифицировать симулянтов на две встречи.

Комиссия из бывших игрока, судьи и тренера будет рассматривать подобные эпизоды и делать рекомендации ФА. Комиссия из троих экс-судей АПЛ будет заниматься случаями, оказавшимися вне поля зрения арбитра, сообщает официальный сайт ФА.

В сезоне-2016/17 нырки караются желтой карточкой.

Правило распространится не только на АПЛ, но и все турниры, проводящиеся под эгидой ФА.

Канал, который не симулирует