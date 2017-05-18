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Юлиан Дракслер: «Думаю, Месуту Озилу понравится жить в Париже и играть за «ПСЖ»

Дракслер: «Думаю, Озилу понравится жить в Париже и играть за «ПСЖ»
Eurosport

1 час назад

Немец предвосхитил трансфер соотечественника.

Полузащитник «ПСЖ» поделилися мнением о возможном трансфере в парижский клуб игрока «Арсенала» Месута Озила.

«Я очень хотел бы играть с ним каждый день. Для меня он отличный игрок, с которым мне очень нравится тренироваться и играть в каждом товарищеском матче сборной. Он мог бы помочь любой команде мира, но я думаю, что ему понравится жить в Париже и играть за «ПСЖ» – заявил Юлиан.

Еще полузащитник рассказал, почему выбрал «ПСЖ» и не уехал в Англию.

«Было несколько команд АПЛ, которые хотели приобрести меня, но выбрал то, что хотел. Я решил, что «ПСЖ» – наилучший вариант для меня в данный момент», – сообщил Дракслер BBC.

  • Юлиан перебрался в «ПСЖ» из «Вольфсбурга» за 40 млн евро.
  • На счету игрока 24 матча за новый клуб и 10 голов.
  • Озил, контракт которого с «Арсеналом» истекает летом 2018 года, оценивается Transfermarkt в 50 млн евро.

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