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«Еще больше проблем для «МЮ». Джейми Каррагер – о двухматчевой дисквалификации за симуляции

«Еще больше проблем для «МЮ». Каррагер – о двухматчевой дисквалификации за симуляции
Eurosport

19 мин. назад

Эшли Янг не ожидал такого поворота.

Экс-защитник «Ливерпуля» поглумился в твиттере над «МЮ» после новости о том, что в Англии с сезона-2017/18 вступит в силу 2-матчевая дисквалификация за симуляцию.

«Теперь у «МЮ» будет еще больше проблем», – написал Джейми.

  • Специальная комиссия будет рассматривать эпизоды, которые приведут к пенальти или красной карточке соперника.
  • На данный момент симуляция в АПЛ карается желтой карточкой.

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