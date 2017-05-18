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«Тоттенхэм» разгромил «Лестер», Харри Кейн оформил покер
Ахмед Муса не спас «лис» – 1:4.
Голы:
0:1 – Харри Кейн, 25'
0:2 – Хынмин Сон, 36'
1:2 – Бен Чилуэлл, 59'
1:3 – Харри Кейн, 63'
1:4 – Хынмин Сон, 71'
1:5 – Харри Кейн, 89'
1:6 – Харри Кейн, 90'
- Кейн забил 26-й мяч и вышел на единоличное первое место в таблице бомбардиров.
- У «Тоттенхэма» стало 83 очка. Они гарантировали второе место в АПЛ.
- «Лестер» с 43 баллами остался на 11-м месте.
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