«Пока переплывал Ла-Манш, меня 11 раз укусили медузы». Фанат «Эвертона» в плавках воюет против рака

15 лет назад инженер из Ливерпуля потерял работу и оказался на улице – нечем было платить кредит за квартиру. «Я впал в депрессию и собирался покончить с собой. К счастью, меня поддержала жена и другие близкие люди. Они научили находить счастье в простой истине: отдавая, приобретаешь больше». Каллен участвовал в легкоатлетических марафонах, чтобы собрать деньги для одного из ливерпульских хосписов, который находился на грани закрытия.

В 2010 году Майкл зажегся идеей переплыть 33,8 километра Ла-Манша – сумасшествие для 48-летнего человека, который никогда не занимался плаванием. Ливерпулец готовился два года и отважился на заплыв в августе 2012-го. «После трети пути силы покинули меня, – сокрушался спортсмен. – Я подумал: если сейчас так тяжело, то что будет дальше? Спасибо жене, которая плыла в лодке и мотивировала меня. Она включала на полную мощь мою любимую музыку, а когда я жаловался, то ставила трек из фильма «Челюсти». Я вспоминал, что в проливе водятся акулы и плыл быстрее».

Последние пять километров Майкл проплыл правой рукой – к вечеру поднялся сильный ветер, и пловец вывихнул левое плечо, сражаясь с волнами. «Пока переплывал Ла-Манш, меня 11 раз укусили медузы», – признался изможденный Каллен, который добрался до французского берега спустя 16 часов. Майкл заработал 1200 евро с помощью фандрайзинга и получил от друзей прозвище СпидоМик (SpeedoМick) – на заплыв Каллен надел плавки Speedo австралийской фирмы нижнего белья MacRae Knitting Mills.

Собранной за заплыв суммы оказалось недостаточно для полноценной помощи хоспису, и Каллен придумал другой способ. Зимой он надевал плавки, шапочку и очки для купания и собирал пожертвования возле Букингемского дворца – людей восхищало, что человек мерзнет ради высокой цели. «Мне нравится преодолевать себя, это заряжает особой жизненной силой», – убежден Майкл, который на протяжении последних пяти лет плавает в пруду Гайд-парка в 6 часов утра независимо от погоды и времени года.

Каллен с детства топит за «Эвертон» и после одного из матчей его осенило: вот же та аудитория, с помощью которой можно собрать много денег. В марте 2014-го он вошел на «Гудисон Парк» одетым, а после стартового свистка сбросил пальто и предстал перед болельщиками в образе СпидоМика. Поначалу к Каллену отнеслись как к душевнобольному, но история о сборе средств для хосписа произвела впечатление – за два часа в ведерко Майкла набросали в полтора раза больше денег, чем он заработал за день в холодной воде Ла-Манша. «Я изумился, насколько много людей помогли страдающим от рака. Не ожидал собрать так много денег, потому что большинство фанатов «Эвертона» проживают в беднейшем районе города Голубая миля», – сиял СпидоМик.

Руководство «Эвертона» пошло навстречу Каллену – он получил разрешение на посещение матчей в плавках и пожизненный абонемент. «СпидоМик – это образ, который выходит за рамки игры, – считает исполнительный директор «ирисок» Мо Магазачи. – Разумеется, мы его поддержали». Изначально Каллен посещал только «Гудисон Парк», но начиная с сезона-2014/15 он ездит по всей стране, и везде его встречают с теплотой. За три года Спидомик собрал 115 тысяч евро – благодаря этой сумме хоспис позволил себе ремонт и построил новое отделение.

«Многим людям кажется, что у меня повышенная морозостойкость, но это не так. В январе и феврале я все время на ногах, но помогает не всегда. Как-то после матча в Стоке я попал в больницу от переохлаждения – не так был страшен мороз, как сильнейший ветер», – держится суперфан, который никогда не утепляется.

Каллен ведет связанную с футболом деятельность не только на стадионах. В апреле 2016-го СпидоМик пробежал супермарафон от «Гудисон Парк» до «Уэмбли», посвященный полуфиналу Кубка Англии «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед» (1:2). Расстояние в 255 км Майкл преодолел за 10 дней, за которые заработал 5000 евро.

С ростом популярности у Майкла появился последователь – помощь Каллену в сборе средств на благотворительность предложил фанат «Борнмута» Клайв Аллен. С 2016 года СпидоКлайв собирает деньги на матчах «вишен». «Мик потрясающий, очень позитивный. Рад, что мы делаем общее дело», – воодушевлен Клайв.

В 2016 году Каллен попал в шорт-лист престижной награды «Гордость Британии», а весной 2017-го один из лондонских театров предложил Майклу роль в спектакле. За последние 15 лет жизнь простого ливерпульского инженера сильно изменилась, но он по-прежнему ищет новые вызовы. Сейчас Каллен собирает деньги на покорение Эвереста. Для СпидоМика в этом есть только одно неудобство – в горы он пойдет одетым.

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