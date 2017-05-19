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Юрген Клопп: «Хотел бы видеть Стивена Джеррарда своим преемником в «Ливерпуле»

Клопп: «Хотел бы видеть Джеррарда своим преемником в «Ливерпуле»
Eurosport

39 мин. назад

Многие болельщики «красных» подпишутся под этими словами.

«Я сказал Стивену, что хотя для меня не будет иметь значения, кто станет моим преемником на посту главного тренера «Ливерпуля», я бы хотел видеть в этой роли его.

Это здорово, что мы можем задействовать Стивена. Это потрясающий человек. Я сделаю все, чтобы у него не было недостатка в информации.

Когда ты приступаешь к работе в каком-либо клубе, ты несешь ответственность за его будущее. А «Ливерпулю» в будущем необходимы такие легенды на ключевых позициях, как Стивен Джеррард», – заявил Клопп, слова которого приводит ESPN.

  • В конце апреля Джеррард возглавил юношескую команду «Ливерпуля» до 18 лет.
  • Контракт Клоппа с мерсисайдцами рассчитан до лета 2022 года.
  • За тур до финиша Премьер-лиги-2016/17 «Ливерпуль» занимает четвертое место.

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