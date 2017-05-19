Юрген Клопп: «Хотел бы видеть Стивена Джеррарда своим преемником в «Ливерпуле»

«Я сказал Стивену, что хотя для меня не будет иметь значения, кто станет моим преемником на посту главного тренера «Ливерпуля», я бы хотел видеть в этой роли его.

Это здорово, что мы можем задействовать Стивена. Это потрясающий человек. Я сделаю все, чтобы у него не было недостатка в информации.

Когда ты приступаешь к работе в каком-либо клубе, ты несешь ответственность за его будущее. А «Ливерпулю» в будущем необходимы такие легенды на ключевых позициях, как Стивен Джеррард», – заявил Клопп, слова которого приводит ESPN.

В конце апреля Джеррард возглавил юношескую команду «Ливерпуля» до 18 лет.

Контракт Клоппа с мерсисайдцами рассчитан до лета 2022 года.

За тур до финиша Премьер-лиги-2016/17 «Ливерпуль» занимает четвертое место.

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