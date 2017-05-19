Особое мнение. Чей провал жиже: тренера «Ман Юнайтед» Моуринью или босса «Ман Сити» Гвардиолы

Против Моуринью

Сходка Моуринью и Гвардиолы в АПЛ подразумевала, что титул разыграют в Манчестере. От крутанов ждали плетей, кляпов и других аксессуаров для порабощения Англии, но провалились все: и Хосеп, и Жозе, и все, кто ждал от них огня.

Пеп получил сильного леща, установил парочку личных антирекордов и все равно был успешнее Жозе. Португалец пришел на «Олд Траффорд» с уверенным взглядом, пламенной речью и булыжниками для Ван Гала: «Никогда не играл хорошо, прячась за философию». Особенный не сомневался, что магия имени и несколько жгучих трансферов вернут «МЮ» минимум в тройку, а гимн Лиги чемпионов-2017/18 станет разумеющимся. Но за тур до финиша Моуринью набрал те же 66 очков, что его голландский предшественник.

Магия имени действительно работает: Ван Гала поливали грязью и прогнозировали отставку после каждого тура, а Жозе хвалят и ждут преображения. Луи пинали за тупую атаку – Моуринью придумал на три мяча больше. Да, при португальце «красные дьяволы» пропустили на шесть мячей меньше, но дополнительных очков команде это не принесло.

Жозе тратит не меньше: 185 млн евро за лето держатся примерно на уровне трат главного философа. Отличие в другом – португалец вбухал все на нескольких звезд, а голландец раскошелился на целую обойму. Из-за этого у Моуринью не осталось запасного плана: Погба дичайше устал, без Мхитаряна и Златана в атаке безнадега: после вылета Ибрагимовича «МЮ» выиграл в АПЛ одну игру из шести.

С Моуринью писали иконы за 25-матчевую беспроигрышную серию. Но манкунианцы выиграли лишь половину этих встреч, раскатав ничьи со «Стоком», «Халлом», «ВБА» и прочими андердогами. Длительная серия – лишь ширма, с которой Жозе дико повезло с отвлечением от игровых проблем. «Юнайтед» по-прежнему меняет трусы после игр с крутанами (три удара по воротам в дерби) и хватается за лицо при встрече с такими же автолюбителями.

Лига Европы – последний шанс Моуринью не получить свисток и треники для урока физкультуры в пригороде Манчестера. Но даже тут Жозе противен: «Я бы не хотел побеждать в Лиге Европы. Победа стала бы разочарованием».

«Если мы выиграем Лигу Европы, я буду более чем счастлив. Это будет восхитительно. Это шанс взять трофей», – грамотно переобулся лицемерный португалец в 2017-м.

Игра, которую ведут 105-миллионный Погба и бесценный Златан, удручает. Даже в Лиге Европы «МЮ» по-настоящему сделал лишь «Сент-Этьен». Серые середняки «Ростов» и «Сельта» дали жесткий бой, «Андерлехт» дрогнул только к 200-й минуте. Лига чемпионов для нынешнего «Ман Юнайтед» – лишь возможность немного заработать на групповом этапе.

Главное различие Пепа и Жозе в том, что ноет только тот, у кого есть волосы. «Этот сезон станет для меня уроком. Наверное, я недостоин такой команды, как «Сити», – извинялся Гвардиола за год без трофеев. У Жозе виноваты все: врачи, судья, календарь и свои игроки. Скоро Моуринью обязательно присоединится к Луческу и Сергею Дружко и будет искать заговор рептилоидов и потусторонних сил.

Нытье про травмы и жесткий календарь – только нытье. Любой бы заткнул дыру молодым футболистом, только не Жозе. Он лучше использует оставшихся игроков четыре раза за неделю. Пока на «Олд Траффорд» португалец, фанатам не дождаться еще одного Рэшфорда или Лингарда.

У Пепа все спокойнее: он в тройке, у него на девять очков больше, он достойно воспринял поражения и не останавливается в поиске идеальной тактики. В Кубке Англии испанец прошел дальше, Кубок Лиги дал Жозе только ЛЕ, Лигу чемпионов португалец смотрел по телевизору, наверняка, ругая телевизионщиков за перенасыщенное расписание трансляций.

Против Гвардиолы

«Я прихожу, побеждаю, говорю: «Чао»! Для вас это конец игры, для нас это начало», – заглавный трек с альбома Стима «Я – рэп» гремел по стране примерно в то же время, когда Пеп Гвардиола возглавил взрослую «Барсу».

Тот хит полностью соответствовал философии каталонца. Хосеп божественно перевернул игру, сделав «Барселону» практически неуязвимой. В какой-то момент Гвардиола даже напоминал Гамельнского крысолова из средневековой сказки: под его дудочку дрыгалась вся Европа.

Пеп проигрывал и с «Барсой», и с «Баварией», но редкие поражения считались суперсенсациями. По каталонцу всегда было видно: он ко всему готов, он знает, как все исправить. В какой-то мере Гвардиола оставался футбольным девственником – другие тренеры проваливались, а он – никогда.

И вот момент настал. Все дело в том, что сравнивать коучей правильнее не друг с другом, а с собой же из прошлого. И если Жозе, который тренирует уже 15 лет, прекрасно знает, что такое крах (например, сезон-2012/13 или 2015/16), то для Гвардиолы траурный марш зазвучал в первый раз.

Хосеп до Англии – уверенный в себе красавчик. Сегодняшний Пеп – человек, у которого от стресса вывалились волосы даже на подмышках. Гвардиола явно рад, что этот сезон наконец закончился, ведь за год обновились более-менее все антирекорды.

Раньше каталонец не вылетал раньше полуфинала Лиги чемпионов – теперь получил нокаут в первом же раунде.

Раньше не дружил с разгромами – сейчас вытащил два по «–4».

Не падал ниже второй строчки – тут застыл на третьей.

Не знал, что такое сезон без трофеев – ничего, познакомился и с таким явлением.

Пеп раскидал всех в Испании, затем безальтернативно доминировал в Германии, но Англия сломала его систему об колено – и в этом главная трагедия Гвардиолы. Теперь он выбирает вратаря по реакции, а не по игре ногами, осваивает ненавистные стандарты и понимает, что центр обороны надо адаптировать под стиль АПЛ. Даже с интеграцией юниоров (любимая тема Пепа) пришлось подождать, чтобы не выпасть из четверки: за «МЮ» тинейджеры сыграли 1924 минуты, за «Сити» – всего 464.

Короче, Гвардиола прогнулся, осознав: либо он целиком меняет подход, либо проваливает. Такая мутация сознания гораздо болезненнее, чем банальная слабость результатов «Ман Юнайтед».

У Моуринью давно нет иллюзий по поводу завоевания мира универсальным стилем, а у Пепа они были, но развеялись. Именно поэтому его провал нагляднее и хрестоматийнее: мощнейшая АПЛ доказала, что выиграть ее с первого раза даже сложнее, чем оседлать дебютную Лигу чемпионов.

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