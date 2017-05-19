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Роберт Хут – о дисквалах за симуляцию: «Добавьте сюда плач после поражений, и мы кое-чего достигнем»

Хут – о дисквалификациях за симуляцию: «Добавьте сюда плач после поражений, и мы кое-чего достигнем»
Eurosport

43 мин. назад

Защитник «Лестера» выступает за еще более суровые меры по отношению к актерам и слабакам.

Роберт отреагировал в твиттере на решение ФА о введении двухматчевых дисквалификаций за нырки.

«Отличные новости, добавьте сюда симулячцию травм и плач после поражений, и мы на самом деле кое-чего добьемся», – написал Хут.

  • Хут не участвовал в перенесенном матче 34-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма».
  • «Шпоры» раздербанили «Лестер» со счетом 6:1.
  • 32-летний защитник провел в чемпионате Англии-2016/17 33 встречи, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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