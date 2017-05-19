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Тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выпустит 8 мальчишек из академии в матче с «Кристал Пэлас»

Моуринью выпустит 8 мальчишек из академии в матче с «Кристал Пэлас»
Eurosport

14 мин. назад

В последнем туре чемпионата Англии Особенному уже ничего не нужно.

«Красные дьяволы» не имеют шансов ворваться в четверку в АПЛ, а 24 мая им предстоит важнейший финал Лиги Европы, и Жозе в последнем туре чемпионата доверится молодежи.

На пресс-конференции Моуринью сообщил, что предоставит игровое время восьмерым молодым игрокам в матче с «Пэлас».

«Жоэл [Перейра] и О'Хара, Митчелл, Хэрроп, Гомес, Мактомини, Фосу-Менса и Аксель [Туанзебе]. Сразу всех их на поле не будет. Я выпущу троих или четверых футболистов основы на первый тайм, чтобы они передали другим опыт», – приводит слова Жозе Squawka.

  • Аксель Туанзебе провел 64 минуты в перенесенном матче 28-го тура против «Саутгемптона».
  • Перейра, Деметри Митчелл и Скотт Мактомини остались в запасе в этой встрече.
  • 24 мая на «Френдс-Арене» в финале ЛЕ «Ман Юнайтед» сыграет с «Аяксом».

Канал, который доверяет молодежи

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