Тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выпустит 8 мальчишек из академии в матче с «Кристал Пэлас»

«Красные дьяволы» не имеют шансов ворваться в четверку в АПЛ, а 24 мая им предстоит важнейший финал Лиги Европы, и Жозе в последнем туре чемпионата доверится молодежи.

На пресс-конференции Моуринью сообщил, что предоставит игровое время восьмерым молодым игрокам в матче с «Пэлас».

«Жоэл [Перейра] и О'Хара, Митчелл, Хэрроп, Гомес, Мактомини, Фосу-Менса и Аксель [Туанзебе]. Сразу всех их на поле не будет. Я выпущу троих или четверых футболистов основы на первый тайм, чтобы они передали другим опыт», – приводит слова Жозе Squawka.

Аксель Туанзебе провел 64 минуты в перенесенном матче 28-го тура против «Саутгемптона».

Перейра, Деметри Митчелл и Скотт Мактомини остались в запасе в этой встрече.

24 мая на «Френдс-Арене» в финале ЛЕ «Ман Юнайтед» сыграет с «Аяксом».

Канал, который доверяет молодежи