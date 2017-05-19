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Financial Times: Алишер Усманов предложил 1,17 миллиарда евро за контрольный пакет акций «Арсенала»
Российский миллиардер расчитывает выкупить клуб у Стэна Кронке.
Усманов в прошлом месяце написал письмо с соответствующим предложением Кронке, которому принадлежит 67 процентов акций клуба.
В рамках предложения стоимость клуба оценена в 1,8 миллиарда евро, сообщает The Mirror со ссылкой на Financial Times. Кронке еще ответил на предложение.
- Усманова ранее беспокоило отсутствие инвестиций в клуб со стороны Кронке.
- «Арсенал» занимает пятое место в английской Премьер-лиге и рискует не попасть в Лигу чемпионов впервые за 20 лет.
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