Imago

Financial Times: Алишер Усманов предложил 1,17 миллиарда евро за контрольный пакет акций «Арсенала»

Financial Times: Усманов предложил 1,17 миллиарда евро за контрольный пакет акций «Арсенала»
Eurosport

1 час назад

Российский миллиардер расчитывает выкупить клуб у Стэна Кронке.

Усманов в прошлом месяце написал письмо с соответствующим предложением Кронке, которому принадлежит 67 процентов акций клуба.

В рамках предложения стоимость клуба оценена в 1,8 миллиарда евро, сообщает The Mirror со ссылкой на Financial Times. Кронке еще ответил на предложение.

  • Усманова ранее беспокоило отсутствие инвестиций в клуб со стороны Кронке.
  • «Арсенал» занимает пятое место в английской Премьер-лиге и рискует не попасть в Лигу чемпионов впервые за 20 лет.

Еще больше футбола на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Проброс погоды. Раскрыт секрет успеха в плей-офф НХЛ

03:25
Популярные видео
Трейлер гонки Preakness Stakes
 91 просмотров10 ч
Видео о том, как Суббан сначала вытащил «Нэшвилл» из ямы, а затем засунул обратно в овертайме
 980 просмотров12 ч
А еще вам может понравиться