Financial Times: Алишер Усманов предложил 1,17 миллиарда евро за контрольный пакет акций «Арсенала»

Усманов в прошлом месяце написал письмо с соответствующим предложением Кронке, которому принадлежит 67 процентов акций клуба.

В рамках предложения стоимость клуба оценена в 1,8 миллиарда евро, сообщает The Mirror со ссылкой на Financial Times. Кронке еще ответил на предложение.

Усманова ранее беспокоило отсутствие инвестиций в клуб со стороны Кронке.

«Арсенал» занимает пятое место в английской Премьер-лиге и рискует не попасть в Лигу чемпионов впервые за 20 лет.

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