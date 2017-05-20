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Давид Луис потратил больше миллиона евро на браслеты партнерам по «Челси», Конте и Абрамовичу

Луис потратил больше миллиона евро на браслеты партнерам по «Челси», Конте и Абрамовичу
Eurosport

1 час назад

Бразильская щедрость.

Победа в Премье-лиге-2016/17 так обрадовала защитника «Челси» Давида Луиса, что он решил расщедриться на подарки для партнеров по команде.

Бразилец подарил каждому из игроков «Челси», главному тренеру Антонио Конте и владельцу команды Роману Абрамовичу ключи для автомобилей Senturion, выполненные в форме браслетов.

Ключи изготовлены из сплава драгоценных металлов и углеродного волокна. Общая сумма подарка превысила миллион евро, передает The Telegraph.

  • Давид Луис вернулся в «Челси» из «ПСЖ» в августе 2016 года за 35 млн евро.
  • В сезоне-2016/17 бразилец провел 40 матчей и забил один гол.
  • «Челси» завоевал шестое чемпионство в истории и пятое – в эпоху Романа Абрамовича.

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