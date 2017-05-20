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Антонио Конте: «Итальянские тренеры так успешны, потому что Серия А – самая сложная лига в мире»

Конте: «Итальянские тренеры так успешны, потому что Серия А – самая сложная лига в мире»
Eurosport

1 час назад

Человек знает, что говорит.

«Победа в Премьер-лиге была чем-то невероятным и неожиданным. Добиваться успеха за границей, будучи итальянцем, – это очень важно. Это дает повод для гордости всей стране.

Секрет успехов итальянских тренеров за рубежом – это Серия А. У нас, возможно, не самая прекрасная лига в мире, но однозначно самая сложная.

Поэтому тот, кто побеждал в Италии, способен победить в любой другой лиге мира», – цитирует Конте Football Italia.

  • Конте трижды приводит «Ювентус» к победе в Серии А.
  • В сезоне-2016/17 Антонио сделал чемпионом Англии «Челси».

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