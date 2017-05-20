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Антонио Конте: «Итальянские тренеры так успешны, потому что Серия А – самая сложная лига в мире»
Человек знает, что говорит.
«Победа в Премьер-лиге была чем-то невероятным и неожиданным. Добиваться успеха за границей, будучи итальянцем, – это очень важно. Это дает повод для гордости всей стране.
Секрет успехов итальянских тренеров за рубежом – это Серия А. У нас, возможно, не самая прекрасная лига в мире, но однозначно самая сложная.
Поэтому тот, кто побеждал в Италии, способен победить в любой другой лиге мира», – цитирует Конте Football Italia.
- Конте трижды приводит «Ювентус» к победе в Серии А.
- В сезоне-2016/17 Антонио сделал чемпионом Англии «Челси».
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