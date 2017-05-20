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The Telegraph: «Арсенал» продлит контракт с Арсеном Венгером на 2 года

The Telegraph: «Арсенал» продлит контракт с Венгером на 2 года
Eurosport

43 мин. назад

Флэшмоб «Wenger Out» ни к чему не привел.

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер близок к подписанию нового соглашения с «канонирами». Контракт будет рассчитан на два года. Оговорены еще не все детали, и финальные переговоры состоятся после финального матча Кубка Англии против «Челси», намеченного на 27 апреля.

На той же встрече совета директоров будут оговорены изменения в структуре клуба. В частности, руководство настаивает на введении должности спортивного директора. По информации The Telegraph, Венгер негативно отреагировал на эту инициативу, опасаясь, что такие изменения сузят его круг полномочий.

  • Венгер руководит «Арсеналом» с 1996 года.
  • Перед заключительным туром АПЛ «Арсенал» занимает пятое место. Прежде при Венгере «канониры» ни разу не выпадали из топ-4.
  • Действующий контракт Арсена истекает 30 июня.

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