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The Telegraph: Стэн Кронке отказался продавать контрольный пакет «Арсенала» Алишеру Усманову
69-летний американец еще мечтает сделать «канониров» чемпионами Англии.
Стэн Кронке заверил директоров «Арсенала», что не продаст контрольный пакет клуба Алишеру Усманову. По словам бизнесмена, он по-прежнему нацелен на победу в Премьер-лиге и превращение клуба в одну из главных сил в европейском футболе.
Ранее стало известно, что Усманов предложил Кронке 1,17 миллиарда евро за принадлежащие американцу 67% акций «Арсенала». Бизнесмену из России принадлежат около 30%.
- «Арсенал» не побеждал в Премьер-лиге с сезона-2003/04.
- 27 мая «канониры» завершат сезон финальным матчем Кубка Англии против «Челси».
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