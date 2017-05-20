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The Telegraph: Стэн Кронке отказался продавать контрольный пакет «Арсенала» Алишеру Усманову

The Telegraph: Кронке отказался продавать контрольный пакет «Арсенала» Усманову
Eurosport

1 час назад

69-летний американец еще мечтает сделать «канониров» чемпионами Англии.

Стэн Кронке заверил директоров «Арсенала», что не продаст контрольный пакет клуба Алишеру Усманову. По словам бизнесмена, он по-прежнему нацелен на победу в Премьер-лиге и превращение клуба в одну из главных сил в европейском футболе.

Ранее стало известно, что Усманов предложил Кронке 1,17 миллиарда евро за принадлежащие американцу 67% акций «Арсенала». Бизнесмену из России принадлежат около 30%.

  • «Арсенал» не побеждал в Премьер-лиге с сезона-2003/04.
  • 27 мая «канониры» завершат сезон финальным матчем Кубка Англии против «Челси».

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