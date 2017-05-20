Eurosport

«Готов к финалу». Очень странное видео от Златана, который ходит по дну бассейна в футболке «МЮ»

«Готов к финалу». Очень странное видео от Златана, который ходит по дну бассейна в футболке «МЮ»
Eurosport

1 час назад

Швед активно восстанавливается после травмы.

Ибрагимович спустя две недели после операции на колене уже ходит без костылей. Правда, только по дну бассейна.

Златан опубликовал видео прогулки в инстаграме. Швед спустился в воду, даже не сняв футболку «Манчестер Юнайтед»: «Готов к финалу».

  • Златан порвал передние и задние связки правой ноги во втором четвертьфинале Лиги Европы против «Андерлехта».
  • По некоторым данным, на восстановение у форварда уйдет от 7 до 9 месяцев.
  • Швед перенес операцию на колене в США.

Еще больше крутых видео на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Младший бро Райт-Филлипса положил классный гол через себя

00:47
Популярные видео
2 шляпных гола и победная банка в добавленное время, которые принесли Мексике триумф над Вануату
 706 просмотров4 ч
Как венесуэльские тинейджеры уничтожили немецких
1 195 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться