«Готов к финалу». Очень странное видео от Златана, который ходит по дну бассейна в футболке «МЮ»

Ибрагимович спустя две недели после операции на колене уже ходит без костылей. Правда, только по дну бассейна.

Златан опубликовал видео прогулки в инстаграме. Швед спустился в воду, даже не сняв футболку «Манчестер Юнайтед»: «Готов к финалу».

Златан порвал передние и задние связки правой ноги во втором четвертьфинале Лиги Европы против «Андерлехта».

По некоторым данным, на восстановение у форварда уйдет от 7 до 9 месяцев.

Швед перенес операцию на колене в США.

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