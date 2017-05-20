Eurosport
«Готов к финалу». Очень странное видео от Златана, который ходит по дну бассейна в футболке «МЮ»
Швед активно восстанавливается после травмы.
Ибрагимович спустя две недели после операции на колене уже ходит без костылей. Правда, только по дну бассейна.
Златан опубликовал видео прогулки в инстаграме. Швед спустился в воду, даже не сняв футболку «Манчестер Юнайтед»: «Готов к финалу».
- Златан порвал передние и задние связки правой ноги во втором четвертьфинале Лиги Европы против «Андерлехта».
- По некоторым данным, на восстановение у форварда уйдет от 7 до 9 месяцев.
- Швед перенес операцию на колене в США.
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