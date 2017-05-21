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«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» и занял 3-е место

«Ман Сити» разгромил «Уотфорд» и занял 3-е место
Eurosport

1 час назад

В матче 38-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на выезде переиграл «Уотфорд» – 5:0.

«Уотфорд» – «Манчестер Сити» – 0:5

Голы:

0:1 – Венсан Компани, 5'

0:2 – Серхио Агуэро, 23'

0:3 – Серхио Агуэро, 36'

0:4 – Фернандиньо, 41'

0:5 – Габриэл Жезус, 59'

  • «Ман Сити» завершил чемпионат на третьем месте и попал в основную сетку Лиги чемпионов.
  • «Уотфорд» – 16-й с 40 очками.
  • Главный тренер «шершней» Вальтер Мадзарри объявил об уходе по окончании сезона.
  • Одним из кандидатов на пост тренера «Уотфорда» называют Леонида Слуцкого.

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