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«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» и занял 3-е место
В матче 38-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на выезде переиграл «Уотфорд» – 5:0.
«Уотфорд» – «Манчестер Сити» – 0:5
Голы:
0:1 – Венсан Компани, 5'
0:2 – Серхио Агуэро, 23'
0:3 – Серхио Агуэро, 36'
0:4 – Фернандиньо, 41'
0:5 – Габриэл Жезус, 59'
- «Ман Сити» завершил чемпионат на третьем месте и попал в основную сетку Лиги чемпионов.
- «Уотфорд» – 16-й с 40 очками.
- Главный тренер «шершней» Вальтер Мадзарри объявил об уходе по окончании сезона.
- Одним из кандидатов на пост тренера «Уотфорда» называют Леонида Слуцкого.
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