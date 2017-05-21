Eurosport
Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте признан игроком года в Премьер-лиге
Заслужил.
Француз получил наибольшее количество голосов в обросе, коорый проводился среди эксперов, болельщиков и капитанов команд АПЛ. В сезоне-2016/17 Канте помог «Челси» стать чемпионом Англии и выйти в финал Кубка.
Кроме Канте на звание лучшего игрока претендовали одноклубники Канте Эден Азар и Сесар Аспиликуэта, Ромелу Лукаку из «Эвертона», Алексис Санчес из «Арсенала» и 3 игрока «Тоттенхэма» – Харри Кейн, Деле Алли и Ян Вертонген.
- На счету Канте 39 матчей за «Челси» во всех турнирах сезона-2016/17.
- 26-летний опорник отметился двумя голами и одним ассистом.
- Канте выиграл два чемпионских титула в составе двух разных команд за последние два сезона. В сезоне-2015/16 он стал обладателем золотых медалей вместе с «Лестером».
- Контракт Канте с «Челси» действует до 2021 года, а его стоимость по версии Transfermarkt 40 млн евро.
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